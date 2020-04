Astrid Weiller, directora ejecutiva de la Cámara de Industrias Farmacéuticas (CIFARMA), mencionó que autoridades de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria no cumplen con los controles in situ de las plantas que elaboran medicamentos procedentes de China e India como establece la Ley 3283. Además, no se realiza la verificación de dichos medicamentos para otorgar el registro sanitario para su distribución en los hospitales.

Refirió la preocupación sobre la importación de fármacos y en cuanto a su calidad, las mismas no están garantizadas, ya que no se realizan los controles de las plantas.

En ese sentido, explicó que los medicamentos son bienes estratégicos, cuyos precios son fijados por el Estado y la intervención de la venta es máxima porque la vida de las personas depende de ella, por lo que para comercializar remedios se requiere de un registro sanitario.

Detalló, que dicha registro debe establecer dónde fue elaborado el producto y contar con la autorización del Gobierno para su distribución en el mercado y hospitales.

Weiller, mencionó la Ley N° 3283 especifica, que para el registro sanitario de medicamentos, que provengan de países que no cuentan con vigilancia sanitaria – como China, India- se requiere de una inspección previa, es decir, que la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA) debe inspeccionar y aprobar de acuerdo a la guía de las buenas prácticas que rigen en nuestro país esos fármacos o la fábrica donde fue elaborada.

“Nosotros como Cifarma, hace años que solicitamos a las autoridades sanitarias que implementen este tipo de controles, porque sabemos que la DINAVISA no realiza la inspección (in situ) y es una obligación previa al registro”, expresó en comunicación con la 970 AM.

Asimismo, contó que “le extraña” la documentación sanitaria de productos procedentes de India y China, cuando se sabe que no existen tales verificaciones de plantas como la Ley lo indica.

La directora, dijo que el Ministerio de Salud incluso permitía la importación de medicamentos chinos, pero que en ese caso, debe tener autorización de los representantes sanitarios de Europa.

“Hace 10 años solicitamos al Ministerio de Salud que tomen algunas medidas, como por ejemplo, el control de lote por lote de los productos importados”, enfatizó.

Sostuvo, que cuando nuestro país exporta mercaderías, es obligación del Mercosur verificar paquete por paquete para el país de destino, a los efectos de determinar la eficacia. Sin embargo, en nuestro país tampoco existe ese tipo de control.

“No se tiene inspección de la planta, no se tiene verificación de los medicamentos y me temo que la Dirección Sanitaria no puede cumplir lo que la Ley manda, que es la inspección internacional”, aseguró.

Respuesta de empresa brasilera sobre medicamentos

La empresa brasileña Eurofarma, a través de su representante, Guilherme Gaspar, asegura que la factura carece de autenticidad y niegan tener operaciones comerciales con la empresa Genex Pharma de la India.

Eurofarma reconoce que mantiene operaciones comerciales con la empresa Insumos Médicos S.A. y que exportan a nuestro país medicamentos producidos y terminados en Brasil.

La directora de Cifarma, mencionó que la empresa brasileña cuenta con la capacidad de elaborar productos propios, que mantiene un prestigio y que no ve la necesidad de que importen mercaderías de países como la India.

Aclaró, que los medicamentos deben tener trazabilidad. En caso de que los pacientes presenten inconvenientes con determinados fármacos, se deben realizar estudios

y retirarlos inmediatamente del mercado, según Weiller.

“Si nosotros perdemos el hilo que nos lleve al origen del medicamento es imposible realizar los procedimientos”, contó.

Cargamentos con medicamentos sin inspección

El cargamento especifica que contiene 454.400 kilogramos de medicamentos que fueron enviados a Paraguay vía aérea y que el comprador es la empresa “Insumos Médicos S.A. “ con RUC número 80029801-2. Además aparece consignado el número de la factura comercial 190405

y la fecha 8 de abril de 2019.

Contiene medicamentos como Letrozol, utilizado para cáncer de mamas, Enoxaiparina que es un anticoagulante altamente utilizado en hospitales y Piperacilina un antibiótico utilizado en terapia intensiva, medicamentos de alta complejidad.

La directora, señaló que Cifarma seguirá insistiendo en las vías para acceder a los registros sanitarios y solicitar que Dinavisa cumpla con lo que le exige la Ley.

En cuanto al dato de que el 40% de los medicamentos que adquiere el sector público, son importados; la titular de Cifarma, dijo que desconoce esa información.

“No sabría responder a ciencia cierta, porque las licitaciones son plurianuales. Pero, sí el Paraguay consume muchos medicamentos importados y las licitaciones públicas se dan e incluso pueden ser más. Nosotros manejamos el control y la venta en el sector privado”, finalizó.