Atendiendo a la situación actual por la cuarentena sanitaria, la familia de una adolescente de Limpio festejó su cumpleaños número 15 entregando comida a las familias que no están atravesando por un buen momento.

Se trata de Micaela Benítez, quien cumplió 15 años el pasado 24 de abril. Ella es una niña con trastornos del desarrollo que fue diagnosticada con autismo. Vive en la zona de Piquete Cue, ciudad de Limpio, con su madre y abuela.

Para no dejar pasar esta fecha muy importante, sus familiares y allegados más cercanos se organizaron para festejarle su cumpleaños de una manera no habitual: entregando comida a las familias que no tienen sustentos económicos para afrontar la cuarentena por la pandemia del COVID-19.

Es así que sus tíos y primos adoptaron todas las medidas para entregar el domingo 26 de abril, 215 bandejas de pollo asado, con ensalada y pan a las familias vulnerables que se encuentran en el asentamiento Caacupemí, de dicha ciudad.

Una de las familiares responsables de esta gran olla popular, Gabriela Giménez, comentó que ese día fue uno de muchas emociones encontradas, ya que pudieron celebrar un año más de vida de su prima y a la vez dar un alimento a los niños y adultos de su comunidad.