“Las negociaciones están bastante avanzadas, creemos que en la quincena de febrero ya tendríamos”, dijo el doctor Julio Borba, viceministro de Atención Integral de la Salud, en charla con NPY.

La autoridad sanitaria mencionó que no puede dar a conocer las dosis que llegarán, por un acuerdo de confidencialidad y porque siguen negociando las cantidades. También dijo que todo se maneja con mucho hermetismo que hasta él desconoce el costo de las vacunas.

“Todas las vacunas están en el mismo nivel porque no hay un contrato firmado. Comparando con una carrera, no hay uno que esté más adelante que otro. Todas las negociaciones están llevándose en su conjunto”, aclaró también en entrevista con la radio 730 AM.

Pese al anuncio hecho, la autoridad pidió no bajar la guardia porque la situación epidemiológica puede empeorar mucho. “Que esto no genere una falta sensación de seguridad. Que no sea un ‘yo ayer fui vacunado y ya puedo hacer lo que quiero’, no es tan así. Tenemos que seguir cuidándonos”, comentó.