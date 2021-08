Señaló que, en su momento, la Comisión Ejecutiva de la ANR, si bien no lo hizo por nota, él mismo comunicó al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, la inconformidad con el hecho de que Arnaldo Giuzzio siga como ministro del Interior luego de la quema de la sede del Partido Colorado.

Por su parte, los convencio­nales partidarios entregaron una nota a Alliana en la que manifiestan su preocupa­ción por la situación que vive actualmente el país, por lo que piden también la renuncia de Giuzzio. “Todos estaban de acuerdo con que el ministro Giuzzio debería irse por la falta de acción y la inseguridad rei­nante en el país y, en especial, por lo que sucedió en la época de las manifestaciones donde unos cuantos patoteros fueron a incendiar comercios y vehí­culos, y también un sector del Partido Colorado”, aseveró.

Además de los hechos mencio­nados, Alliana sostiene que la inacción, la inseguridad rei­nante, la falta de gestión, el acribillamiento de policías, el estado del Grupo Lince y el bloqueo de rutas son causales serias para separar al actual ministro del Partido Democrá­tico Progresista (PDP), el exfis­cal Arnaldo Giuzzio. “Creemos que es el momento de que debe irse (Giuzzio), hoy estamos a pasos nada más de cumplir tres años de gobierno; inclusive es una persona que no representa al Partido Colorado, encima es el ministro con peor desem­peño, esto ya no corresponde”, aseveró en entrevista con la 650 AM.

“El país está parado por culpa de los camioneros y transpor­tistas, negándole la oportuni­dad a aquellas personas que trabajan y que producen, las que mueven la economía del país”, expresó con respecto a las consecuencias de la falta de restablecimiento del libre tránsito, consagrado consti­tucionalmente. Los convencio­nales señalan que la gestión de esta persona no colorada afec­tará también en las próxi­mas elecciones del 2023, por lo que señalan: “Solicitamos la renuncia del ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, por inútil y por no confiar en su gestión”.

INCAPACIDAD TOTAL

El presidente del Club de Eje­cutivos del Paraguay, Jaime Egüez, expresó que la conclu­sión a la que llegó el gremio es “la incapacidad total” de Arnaldo Giuzzio, ante la falta de intervención de las fuer­zas públicas para garantizar el libre tránsito en cuanto al paro de camioneros.

“La conclusión que tenemos es la incapacidad total de la per­sona que está encargada de la seguridad pública, que es el ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio”, remató Egüez en con­tacto con la 650 AM y añadió de manera contundente que “es una cuestión de voluntad, no hay cumplimiento del deber. Si no tiene la capacidad, tiene que renunciar”, expresó.

“Tenemos que exigir que nos protejan y las autorida­des cumplan su rol”, expresó el empresario en cuanto a la labor del ministro del Inte­rior, encargado de garantizar la seguridad pública.