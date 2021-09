Acción Paraguay manifiesta que es importante recordar que Paraguay es el país mas joven de la región, pero con un nivel muy bajo de satisfacción en lo que respecta a un modelo, donde las instituciones no funcionan de la manera en que los ciudadanos esperan.

En ese sentido, Rodrigo Medina, director ejecutivo de Acción Paraguay, sostuvo que es ahí donde la nueva generación de ciudadanos debe de comenzar a hacerse ver.

Se resalta además que la pandemia dejó distintos escenarios que afectaron en gran medida a la juventud en lo que respecta a: su formación en educación, a sus inicios en el sistema laboral, en el sistema financiero por sus niveles de costos y endeudamientos,

A pocos días de las elecciones municipales, desde la organización indican que los respectivos intendentes y concejales, deben de ir proyectando políticas publicas a favor del sector mencionado. Por otro lado, este sector debe tener la madurez de poder utilizar las herramientas que tienen para seleccionar las mejores propuestas.

Medina resaltó también que a diferencia de años anteriores, no existía tanto nivel de contacto directo con los candidatos como son, hoy en día, las redes sociales, tampoco estaban disponibles las declaraciones juradas de bienes, no se contaba con una ley de acceso a la información publica, no teníamos el sistema de desbloqueo que hoy existe ni tampoco votábamos con urnas electrónicas.