El fármaco está autorizado por la FDA de EEUU luego de comprobar su eficacia en la reducción del tiempo de internación que impacta en la tasa de mortalidad. El Doctor Tomás Mateo Balmelli afirmó que su uso en el país debe ser equitativo y no hacer diferenciación entre los pacientes con posibilidad de comprarlo.

El Remdesivir es un antiviral de probaba eficacia en el tratamiento contra el COVID-19 y está autorizado por la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA) por sus siglas en inglés, órgano regente para todo tipo de medicación que si lo autoriza es porque existe fundamento científico y tiene beneficios para el paciente, afirmó el Doctor Tomás Mateo Balmelli, infectólogo y pediatra en contacto con Universo 970.

“El Remdesivir no es una droga nueva, se conoce años, es un antiviral que fue utilizado contra el ébola en el 2015 con buenos resultados y es la única droga para la primera etapa de la enfermedad y según publicaciones recientes está demostrado que disminuye un 30 por ciento el tiempo de internación y tiene un impacta sobre la tasa de mortalidad”, explicó.

Balmelli manifestó que utilizó el fármaco en sus pacientes en los últimos meses y está disponible en el sector privado.

“Si Salud Pública fuera lo suficientemente inteligente y si comprase y ofreciese en forma equitativa la posibilidad de curarse rápido y mejor ahorraría mucho más en terapia intensiva que tiene un costo de 10 a 13 millones por día y no es solo eso, se está honrando la salud y la vida”, manifestó.

Para el profesional no hay punto de discusión sobre su uso ya que vio el efecto en sus pacientes junto con el uso de otras drogas.

Explicó que se trata de un medicamento noble si bien no es el medicamento específico absoluto para el tratamiento, funciona. “De que colabora, colabora o sino pregúntenle a Trump”, afirmó Balmelli.

Destacó que la industria farmacéutica paraguaya realizó el esfuerzo para contar con este medicamento y hace dos meses se tiene en el país. “Su provisión debe ser equitativa y proporcional y no hacer la diferenciación de quien tiene plata o no y para eso recibieron por la ley de emergencia en marzo o abril una suma importante de dinero para fortalecer el sistema sanitario y eso no es solo más camas, más respiradores es también más medicación, capacitación y personal de blanco”, puntualizó el especialista.

Sugirió que las autoridades sanitarias tengan más reactividad ante la situación que se está viviendo.

“Mientras no tengamos una terapéutica 100 por ciento demostrada y tengamos el Remdesivir cualquier autoridad sanitaria que enferme en forma moderada y que esté en su primera etapa de su tratamiento será la primera en exigir que se le aplique”, remató.