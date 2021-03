“Está todo muy en una nebulosa, hay siete o seis laboratorios habilitados por la OMS para fabricar la vacuna, son grandes farmacéuticas y todas tienen contacto con las farmacéuticas locales. Si quieren vender algo a Paraguay, van a hablar con la gente del sector, no hay espacio para intermediarios que puedan dar seriedad”, indicó Leite al canal GEN.

Según la exautoridad dijo que le parece de mal gusto y no tiene credibilidad alguna que una Cámara de Comercio China Paraguay venga a “chantajear”. “La oferta de un intermediario que nunca vendió medicamentos y no invirtió nada en Paraguay, no tiene credibilidad”, reiteró.

Sobre el ofrecimiento de las 14 millones de vacunas chinas, resaltó que Argentina que tiene una relación casi de esclavitud con China Continental pero aún así el país asiático no cumple con la provisión de las dosis, como así tampoco Costa Rica recibe el lote pagado.

Así también Leite dijo que es un absurdo que supuestamente EEUU haya condicionado al Paraguay a no negociar con China y priorizar su relación diplomática con Taiwán. En ese sentido citó el caso de Uruguay, el cual adquirió 3 millones de vacunas de la firma estadunidense Pfizer y otro 1,5 millón de China.

“Taiwán tendrá su vacuna en junio, ahí otro será el escenario”, indicó el entrevistado.

Por otra parte dijo que hubo una negligencia criminal del Gobierno que está costando vidas de paraguayos. “Mucha gente quedará con querella criminal porque muchos murieron por falta de medicamentos siendo que había dinero para salud. El primer responsable es el presidente, el segundo es el ministro de Salud y el tercero el ministro de Hacienda”, lanzó.

Además mencionó que el Gobierno se conformó como una gavilla desde el principio. “El presidente le falló a la gente cuando no pudo impedir que se haya tocado en las licitaciones. Perdió credibilidad y ni encuentra ministro para nombrar. Muchachos, dejen de robar y trabajen”, agregó.