Octavio Villaverde, presidente del Centro de Estudiantes de la Escuela República Dominicana, indicó a la 970 AM que piden la intervención de la institución educativa porque no se detalló cómo se gastó el dinero recibido por la exdirectora Graciela Bareiro y además rechazan que Ruth Barudi sea la nueva directora, porque supuestamente no se comunicó que iba a haber un concurso.

“Queremos una auditoria para saber dónde fue a parar el dinero en estos años. Queremos que desalojen los miembros de la Coordinación de Supervisión, por el lugar que ocupan. La toma no se va a levantar, hasta tener un buen acuerdo con la viceministra o el ministro”, refirió el secundario.

En ese sentido, fue hasta el sitio la viceministra de Educación, Nancy Ovelar, quien en estos momentos se encuentra reunida con los estudiantes para así llegar a un acuerdo. Antes de ingresar al recinto educativo, la autoridad charló brevemente con la prensa.

“Estoy afuera y los estudiantes tras las rejas. Esto parece una cárcel, no una escuela. Esto es un amotinamiento. Es totalmente irregular, tenemos procedimientos que cumplir. Se abre un proceso de revisión y vamos a garantizar la transparencia. Les digo a los padres que no se puede estar alentando las tomas de colegios”, dijo a la emisora citada.

Por su parte, la secretaria de la escuela, Gladys Gómez, pidió respetar la opinión de todos y refirió que el caso tendría en realidad un trasfondo. “Están haciendo un show para evitar que la ganadora del concurso asuma. No es la primera vez que hacen esto, el año pasado le hicieron correr a la directora que ganó el concurso”, sostuvo.

Frente a la escuela, un grupo de padres fue a alentar a sus hijos a seguir con la medida de presión.