En charla con la radio Universo, Galaverna manifestó que a su parecer se debe actuar con sentido común, serenidad y responsabilidad, para dejar que el proceso legal transcurra como corresponde y evitar el morbo como somos propensos a manejar este tipo de situaciones.

Coincidió con Juan Ernesto Villamayor que la Fiscalía brasileña actúa con temeridad al involucrarlo en un esquema de coimas para evitar que Darío Messer sea extraditado al Brasil. “Confío en su versión”, dijo Calé respecto al jefe de Gabinete de la Presidencia, quien negó haber recibido los 2 millones de dólares.

Por otra parte, cuestionó que la oposición cae en una completa contradicción al afirmar ahora que Horacio Cartes no es senador vitalicio y por lo tanto no goza de fueros, siendo que antes con ahínco alegaba que no podía jurar como legislador porque era vitalicio.

“Cartes tiene fueros como senador vitalicio y también como senador electo desde el día de las elecciones y con más razón con la proclamación”, remarcó Calé.