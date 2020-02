En lo que respecta a las infracciones que pueden ser cometidas por conductores y pasajeros, la distracción al volante (uso de celulares, tereré, etc) y no utilizar el casco protector estando a bordo de una motocicleta tienen una multa de 11 jornales mínimos, es decir G. 927.740.

Por otro lado, quienes excedan el límite de personas o cargamento, lleven personas en la carrocería, no utilicen cinturón de seguridad o en caso de motociclistas, no utilicen protector de ojos la penalización será de cuatro jornales mínimos (G. 337.360).

Una multa de G. 253.020 será aplicada a aquellos vehículos que sean llevados por la grúa municipal o se les ponga cepo por infracción. El monto equivale a tres jornales mínimos.

LICENCIA DE CONDUCIR, CONDICIONES DEL VEHÍCULO Y HABILITACIÓN VEHICULAR

Quienes no tengan chapa, licencia de conducir o tengan licencia vencida también serán penalizados con 11 jornales mínimos. Por otro lado, la precinta atrasada o no perforar la licencia conlleva una multa de 3 jornales. Por último, quienes no tengan habilitación municipal tendrán que pagar el monto equivalente a cuatro jornales.

Cualquier falta al artículo 42 de la ley de tránsito implica una multa de cuatro jornales mínimos. Estas faltas pueden ser: no contar con extintor, baliza, luces delanteras, de posición, de giro, de retroceso o de freno.

INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS GENERALES DE CIRCULACIÓN

Las multas por incumplir estas regulaciones pueden llegar hasta los 20 jornales mínimos, es decir, G. 1.686.800. Quienes conduzcan bajo los efectos el alcohol, drogas o narcóticos, no respeten señales de pare, crucen un semáforo en rojo o ignoren indicaciones de un agente de la Policía Municipal de Tránsito deberán pagar este monto.

Por otro lado, una multa de 11 jornales será aplicada a quienes circulen en contramano, ya sea particulares o transporte público y también para los que estacionen en doble fila. La misma sanción aplica para los buses que hagan la famosa “carrera” o lleven pasajeros en la estribera.

Una multa de cuatro jornales mínimos será aplicada a aquellos que realicen una parada indebida estacionen en lugares prohibidos o sobre la vereda. La penalización también es para aquellos que no respeten la prohibición de giro a la derecha o izquierda.

REAJUSTE DE LOS MONTOS

Cabe resaltar que el jornal mínimo actual es de G. 84.340 y que los montos de las multas se reajustan cada vez que hay variaciones en el salario mínimo legal.

Además, si un usuario desea solicitar una grúa, esta tendrá el costo de un jornal.