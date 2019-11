Los profesionales que fueron víctimas del hecho señalaron que tienen documentado que no cometieron ninguna falta prevista la ley del funcionario público. Y que los responsabkes de Recursos Humanos no pueden explicar el motivo de la irregularidad.

A continuación la denuncia dada a conocer por profesionales de la salud.

“De la nada recibimos descuentos de nuestro salario….y a todos nos tomó de sorpresa, ya que jamás se cumplió lo que dice el artículo 68, el 69, el 70 y 71 de la ley de funcionario público sobre el ítem de las faltas y su correlación con los castigos. Nadie fue apercibido verbalmente, mucho menos por escrito, ni hemos sido notificados de que hayamos pasado por un sumario interno o menos aún ministerial y que por eso recibimos esas multas soberanas”.

“Y lo peor aún ...que ensucien nuestro legajo, en mi caso de 23 años de servicio

Y de caradura ni se le inmuta un músculo a la Jefa de RRHH, cuando ella constató en frente nuestro que no hubo faltas en las marcaciones del reloj. Y que además estaban refrendados por cuaderno de cirugías, de partos, de consultas de urgencia, de recorridas y cambio de indicaciones, de tan cara rota, salió a decirnos que entonces no sabe a quién habrá de culparse de este impase”.

“El reloj marcador de San Juan no sale en conexión directa con el ministerio, ya hemos hecho varias pruebas y es más…yo fui personalmente a relaciones laborales donde me dijeron que ellos, los de la 8va, mandan entre el 5 al 10 de cada mes los reportes de asistencia o cada tres meses, y no podemos quedarnos con los brazos cruzados sin poder hacer nada para defendernos”.

“Cómo es que se explica que se nos dé un mazazo así y tengamos que seguir inclinando la cabeza…aceptando situaciones de todos lados fuera de lugar. Y esperar que en los sucesivos meses sigan haciéndonos lo mismo, manipulando nuestras marcaciones e informando lo que se les cante en gana…hasta pueden hacernos perder nuestros rubros, por favor”.

EL DIRECTOR CONFIRMA

En conversación con la emisora Universo 970 AM el director del Hospital de San Juan Bautista, Rolando Cardozo, expresó que tras recibir las protestas formales de los denunciantes, remitirán al Ministerio de Salud de la capital, los antecedentes del caso.

“Es real (el descuento) hasta la misma jefa de Recursos Humanos le vino el descuento. Si se constata una falla del sistema haremos una nota de reconsideración para que se repongan los descuentos… los antecedentes noi quedan en el legajo”, afirmó Cardozo.

Subrayó que el episodio que afectó al hospital que dirige no es el único caso en la zona. Igual situación vivieron profesionales de la salud en las localidades de Santa Rosa y Santiago, también del departamento de Misiones.

Entre las presunciones acerca de la causa posible que explique el hecho se menciiona la posibilidad de que alguna persona (o varias) manipuló los registros y desvió a cuenta de un tercero.