El fiscal Hugo Volpe confirmó la detención de ocho jefes policiales mediante la operación dignidad, desarrollada entre la Secretaría Nacional Antidrogas, el Ministerio del Interior y la Fiscalía.

“Le brindaban apoyo logístico a esta estructura criminal para que puedan operar”, comentó Volpe en entrevista con la 730 AM y reveló que los involucrados son de Concepción, Amambay y Asunción.

Los detenidos: Crio Ppal Edelio Celso Loreiro Garcia, Sub Crio. Pedro Molinas, Sub Crio. Ruben Dario Duarte Jacket, Venancio Bolaños Torres, Mario Figueroa Velázquez, Carlos Ever Navarro Morales, Pablo Cesar Morales, Luis Carlos Gomez Santacruz y Sebastián Ramón Silva.

La investigación se basa en varios elementos, entre ellos, audios en los que se escucha a los policías conversar con los jefes narcos, para exigir sumas en dólares a cambio de liberar el paquete.

“Escuchamos todos los audios, fue prácticamente un año y medio de investigación”, comentó y destacó la ayuda del Ministerio del Interior para poder identificar a los policías involucrados.

Esta es la segunda fase del operativo que derivó en la incautación de 381 kilos de cocaína el 24 de enero en la localidad de Puentesinho; 2.199 kilos de cocaína el 6 de febrero en la colonia Cerro Memby de Yby Yaú; y 388 kilos de la misma droga entre el 26 y 27 de agosto en las localidades de Sargento José Félix López y Pedro Juan Caballero.

Además de Hugo Volpe también participan los fiscales Alicia Sapriza, Fabiola Molas y Armando Cantero, con la colaboración de la Senad y la cartera del Interior. En total, la operación Dominio sacó de circulación a cerca de tres toneladas de cocaína.