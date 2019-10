Patricia Noemí Alderete llegó a las 6:10 de esta mañana procedente de Madrid, donde vive y trabaja desde principios de año, según confirmó el subcomisario Oliver Fernández, encargado de seguridad del Silvio Pettirossi.

La ansiedad por volver a su natal Caaguazú hizo que olvide su cartera en el carrito en el que se trasladan las maletas, que quedó en el estacionamiento de la estación aérea.

“Salí del aeropuerto y estábamos llegando para desayunar con mi hermano, ahí busco mi bolso y me doy cuenta de que no estaba”, relató Alderete en charla con la 1080 AM. Sin embargo, después recordó claramente que lo había puesto en el carrito en el que transportaron sus maletas.

La mujer decidió llamar por teléfono y le dijeron que no hallaron nada, pero tras unos minutos de suspenso le avisaron que se encontró una cartera de color rojo. Patricia regresó al aeropuerto y pudo recuperar el bolsón con los 9.000 dólares, sus documentos y todo lo que llevaba adentro.