El doctor Arturo Battaglia, médico del Instituto de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente, señaló que es lamentable que existan episodios en ese sentido.

“Es una pena pero personalmente no me ha afectado, por el aislamiento de nosotros. Pero si escuché de otras personas, profesionales que dicen que por decir que son del Ineram la gente te mira un poco diferente. Un compañero señaló: me dijeron doctor pedimos nomás por delivery, no hace falta que vengas… imaginate que te digan todo eso… si, volvimos al siglo catorce”, dijo Battaglia a la emisora 730 AM.

Por otro lado el doctor Battaglia señaló que cuando pase el drama del Covid-19, quedará por lo menos algo bueno: las inversiones que en poco tiempo se hizo en el plano de la salud pública.

“Cuando pase todo quedará de bueno las grandes mejoras que se hizo para mejorar el sistema público de salud”, enfatizó.