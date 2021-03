El canciller Euclides Acevedo respondió que los países Chile, India y Qatar no solicitaron nada a cambio al Paraguay tras donar sus vacunas contra el Covid-19 y mencionó que de momento la única certeza que se tiene es que llegue el domingo el lote de las 100.000 dosis donadas por la India, mientras se sigue esperando al mecanismo Covax.

El canciller nacional Euclides Acevedo mencionó a la radio 650 AM que lo único seguro que tenemos actualmente es la llegada este domingo de 100.000 vacunas de Covaxin, donación de India. Las mismas tienen certificado de emergencia, pero no autorización para su uso, que se espera obtenerla ya en los próximos día y no así en mucho tiempo. Estas vacunas son del laboratorio de alta calificación Bharat Biotech.

La autoridad reconoció que Paraguay está en pleno socorro viendo cualquier vía para acceder a las vacunas contra el coronavirus, luego de haber apostado erróneamente solo por el mecanismo Covax, el cual fue un completo fracaso al ni siquiera haber llegado las 64.000 dosis anunciadas días atrás.

“Creo que el gobierno fue extremadamente ingenuo al creer en COVAX, al apostar por la multilateralidad. Nuestra intuición indígena falló porque no hicimos el análisis del comportamiento de los países centrales. El capitalismo se volvió más refinado pero sigue siendo tan codicioso como siempre. Es bola la solidaridad mundial, siguen habiendo intereses, no amistades, salvo excepciones”, dijo.

Acevedo dijo que la Cancillería está trabajando arduamente con Salud Pública para la adquisición de las dosis. “Esta pandemia nos agarró con el calzoncillo abajo y espero que nos preparemos para la otra pandemia que es el cambio climático. Estamos trabajando hasta donde se puede para conseguir las vacunas. Hay que mantener la cabeza fría. Espero que ante la desesperación por la vacuna no caigamos en futuras chambonadas”, agregó.

LAS DONACIONES

Por otra parte, el ministro de Relaciones Exteriores reconoció que Taiwán condiciona el uso de los 1 millón 200 mil dólares que direccionaron para la compra de vacunas para el Paraguay. “Obviamente ellos dicen que esa plata no se puede usar para las negociaciones con China -Continental”, acotó.

Respecto a los condicionamientos que giran en torno a las demás donaciones, aseguró que las autoridades extranjeras “no pidieron absolutamente nada a cambio” de sus vacunas y aseguró que la ayuda del gobierno chileno es por una vinculación amistosa entre los presidentes Piñera y Abdo, mientras que la India hizo la donación con vistas a poder vender más dosis a nuestro país.

“Obviamente que siempre hay un interés de mayor vinculación, la India es la próxima China y quieren entrar a todas partes, es una forma inteligente de penetración en un mercado, lo cual no quiere decir que no haya un gesto de solidaridad como existen también codicias en el mundo”, refirió además sobre el punto.