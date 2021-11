Fotos: Eduardo Velázquez

ADS: ¿Qué significa para alguien de la dinastía Toyotoshi ese edificio que están construyendo?

–Estamos cumpliendo los 50 años, se vino la pandemia lastimosamente, pero era como un cambio, nosotros estamos haciendo una transformación cultural dentro de la empresa, una nueva estructura, y va acompañado con el edificio. Así que nos estamos preparando para los nuevos 50 años siguientes y esto representa el cambio, adecuarnos a los tiempos, así es que eso es lo que representa nuestro nuevo edificio iónico.

–ADS: ¿Y cómo fueron estos 50 años?

–Ahh, de todo, eh. Mi padre ha pasado por mucho. Desembarcamos en Paraguay en 1969, yo tenía un añito. Somos nacidos en Argentina, Marcelo y yo. Eran tiempos difíciles. Él realmente tenía poco y nada, así que con préstamos, con ayuda de los amigos, bueno se estableció acá y, bueno, pasaron un poco de todo. Ahora la empresa es 100% familiar, Marcelo está como presidente ahora, mi padre está medio jubilado o jubilado, ahora está en Japón. Yo estuve mucho tiempo en Canadá y ahora le acompaño a Marcelo en la gestión de la empresa.

–ADS: ¿Cómo se ha ido expandiendo la empresa?

–Y nosotros tenemos, el grupo tiene varias empresas. Toyotoshi SA es la principal. Dentro de Paraguay tenemos la Naviera, tenemos una empresa que se llama TG CUIR, donde hacemos asientos para vehículos que exportamos. Tenemos también la licencias de transporte fluvial, de empresas navieras. En Canadá, donde está mi hermano menor Mario, estamos con vehículos de Toyota, representando a estas marcas.

ADS: ¿Qué representa tu padre, su luz que le ha dado a todo este proceso?

–Mi padre es un hombre muy sabio. Es una persona tan especial. Él, creo que a esta edad, con la transformación cultural nos dimos cuenta de que hemos vivido lo que es él. Sus valores. Entonces sacamos eso de ¿qué es el señor Toyotoshi? y estos son los valores que le llevaron a él al éxito que tuvo. Y creo que los hijos estamos en ese camino, de seguir siendo éticos, responsables, trabajar con nuestra gente, por el país, y más que nada siempre pensando en aportar al Paraguay.







–ADS: ¿Cuánto de esos valores tiene que ver con la cultura oriental?

–Creo que todo. Ser disciplinado, responsable, ético y creo que un componente muy importante es la empatía. Es un valor tan importante por ejemplo para mi padre.

–ADS: E imagino que en estos 50 años se enfrentaron a varias crisis.

–Sí, el problema del dólar en los 80, por ejemplo, fue muy difícil para muchas empresas. El dólar paralelo que se manejaba y que había una diferencia abismal. Mi padre tuvo que salir a buscar préstamos para pagar a los proveedores de Japón y también tuvo que hablar con la gente de Toyota para que nos pueda aguantar. Fue momento difícil, pero lo pasamos.

–ADS: Ahora ya con toda la fusión de la cultura paraguaya, ¿qué rescata de eso, de la cultura paraguaya en sí a la hora del crecimiento de la empresa?

–La calidez paraguaya, la solidaridad. El paraguayo es muy trabajador. Nos consta que los paraguayos son trabajadores, fieles, son leales. Y eso ayudó muchísimo a que la empresa crezca. Y también admiraban a mi padre y eso ayudó mucho. La gente que ya viene trabajando con nosotros desde hace años ya tiene también nuestros valores y ahora estamos trabajando con la nueva generación en esto de la transformación cultural a la que apuntamos.

–ADS: Supongo que en estos 50 años se reunieron a evaluar, que es un procedimiento recomendable siempre, qué claves encontraron que han sido determinantes para que sea una empresa de éxito.

–Qué pregunta. La verdad nos sentamos a mirar un poco lo que habíamos hecho. Contratamos consultores, pero después nos quedamos mirando lo que hizo mi padre. Y nos preguntamos qué es él, cómo llegó a esto. Hay ciertos valores que nunca van a cambiar. Es recordarnos de cómo estamos y cómo hicimos.







–ADS: Los modelos de autos cambian, los sistemas de trabajo cambian, pero lo que no cambia son los valores.

–Asimismo. En el día de mañana puede ser que ya no vendamos vehículos, puede ser, no, pero la base de todo lo que nos llevó a ser lo que somos. Eso de ser puntuales, del respeto que le tenemos a nuestros clientes, que ellos siempre nos felicitan por eso. Y ahora lo que hicimos fue pensar en el cliente, no en ventas, en el cliente. ¿Qué quiere?, ¿cómo le vamos a tratar? En Japón el cliente es Dios, lo que dice es lo que vale. Y hoy por hoy es eso lo que estamos viendo con nuestros gerentes, con nuestros trabajadores, gente, no es venta nomás, enfoquémonos en nuestros clientes.

–ADS: ¿Supongo que en estos años fueron testigos de los cambios en las demandas de los compradores de autos, no?

–Sí, totalmente. Ahora tener auto ya es como una necesidad. Cambió en cierto sentido y también el cliente ya viene preparado, ¿por qué?

–ADS: ¿Cómo es eso?

–Y googlea (risas), ya viene para buscar lo que quiere. Te dice qué tipo de auto quiere, ya sabe cómo financiamos nosotros, cómo financian otras empresas. Entonces ya viene preparada la gente. Entonces a nuestros vendedores, que ahora le llamamos asesores de venta, ya no vendedores, tienen que estar bien preparados para atender a los nuevos clientes.

–ADS: El vendedor de autos tiene muchos mitos alrededor, o lo que ustedes lo llaman ahora asesores.

–Sí, la verdad que también ellos nos están acompañando en este proceso de ir trabajando con ellos muy de cerca. Tenemos una nueva gerencia que es Experiencia-Cliente, que no existía, y que está trabajando con nuestros asesores.

–ADS: ¿Qué función tiene esa nueva gerencia?

–Y trabaja en toda la experiencia del cliente. Desde el momento en que llega al local, cómo se lo atiende, cómo se le tiene que atender. Ahora también tenemos el contac center, que antes no teníamos.

–ADS: ¿Tener autocrítica, revisarse permanentemente, no?

–Exacto. No decir que que nosotros hacemos lo correcto, sino preguntar qué pasó, lo que tenemos que corregir, aprender de ellos.

–ADS: Sigue siendo, no tendría que ser así pero lo es, sigue siendo un evento casi extraordinario tener a mujeres líderes en el ámbito empresarial. ¿Qué desafíos enfrenta?

–Y bastante, todavía es un mundo de hombres esto, pero dentro de todo, la verdad que como estoy también en la CAP (Cámara de Anunciantes del Paraguay), Carlos Jorge Biedermann, quien fue el presidente anterior, me tomó bajos sus alas, me ayudó, me enseñó, me decía que yo iba a ser la futura presidenta, y yo le decía que no, y bueno, aquí estoy. Pero Carlos Jorge me dio un lugar en la Cámara y le agradezco por eso. También a mi hermano, con quien trabajamos juntos. Sigue siendo un lugar de hombres, no voy a negar, pero los espacios están ahí.

–ADS: A propósito de marcas, se han enfrentado durante todo este tiempo con esa competencia casi desleal con ese tema de los vehículos usados importados, ¿cómo les toca eso?

–Y nos toca duro. En especial los autos usados que para nosotros es una competencia desleal y más que nada que nosotros no podemos ser responsables por un vehículo Toyota usado que viene de Chile, nosotros no podemos ser responsables de ese vehículo ante cualquier evento que puede ser como un accidente. Y además el tema de las ventas, que tiene una gran diferencia como muchas otras informalidades.

–ADS: ¿Cómo observa este fenómeno que menciona a un Paraguay atractivo para la inversión?

–Sí, mi padre cuando fue embajador promocionó mucho el Paraguay, y él y nosotros creemos que es un país benevolente. Es cierto que tenemos problemas políticos, siempre que hablamos con las autoridades les pedimos que seamos transparentes para que los inversionistas no se vayan. Tenemos clima, buena vegetación, recursos naturales, gente trabajadora, lo único que siempre pedimos al Gobierno es que siempre seamos transparentes. Este tema de la corrupción que afecta muchísimo. Pero mi padre creyó siempre en Paraguay, nosotros tenemos una fundación, tenemos un colegio, mi padre apostó por la educación en excelencia, y eso lo llevamos adelante, con mucha pasión el tema de la educación.

–ADS: Debe ser difícil ver desde un emprendimiento privado la situación de la corrupción en el sector público, pero también, a la vez, ver que no está lejos tener voluntad y superar esa situación, ¿no?

–Asimismo. Como le comenté recién, lo del colegio. Estamos ayudando a tener paraguayos mejores preparados. Son semillas, aunque sea poco, pero que sean jóvenes que quieran un cambio para tener un mejor Paraguay, aunque suene como cliché, eso lo que hablamos siempre en el colegio y los padres saben, buscamos siempre aportar por esos valores que se fueron perdiendo.

–ADS: ¿Ve que se podrá tener un Paraguay mejor con las futuras generaciones, y qué fortalezas y debilidades observa en ellas?

–Creo que salen al mundo real y chocan con la realidad, que es lo triste. Pero hoy los chicos son más críticos. Cierto que se habla de chicos que no se quedan en un trabajo, pero son más criteriosos. Los veo a los chicos del colegio y ellos creen. Yo creo, tengo la esperanza de que eso puede ser. ¿Qué estamos haciendo? Siempre me pregunto. Y ahí estamos invirtiendo en un edificio, dando trabajo, apostando en un colegio con un nivel académico muy alto, estamos en eso, y fue lo que mi papá soñó. Alguien tiene que creer y hacer algo o si no vamos a quedarnos sin hacer nada.







–ADS: Y el señor Toyotoshi padre vive en Tokio.

–Sí, ya está jubilado y viviendo allá. Ahora está estudiando francés.

–ADS: Siempre es un buen momento para estudiar, dicen.

–Siempre es. Él está siempre activo.

–ADS: La CAP, que es un desafío reciente, cómo la ve como organización y su rol allí.

–En la CAP estuvo Carlos Jorge Biedermann durante 23 años, así que es un compromiso grande. Él hizo una gran gestión, pero ya estuve con él y la verdad que es una persona con mucha fortaleza y la CAP era prácticamente él. Pero nosotros no queríamos hacer eso de quedar en una persona, yo no soy así. Entonces lo que estamos haciendo ahora es estructurar un poco, y creo que esta es la primera entrevista que tengo, y ahora por ejemplo cada uno de los vicepresidentes también que aparezcan y que hablen, y que no solamente sea Patricia Toyotoshi la que hable.

–ADS: ¿Cuál es el futuro de las marcas?, ¿están protegidas, están vulnerables?

–Y depende, ahora con el tema del contrabando estamos teniendo muchos problemas. Tenemos muchas marcas que entran de contrabando que las empresas multinacionales no pueden garantizar el producto, estamos hablando de corte de refrigeración, de productos expuestos al sol. Realmente es preocupante, estamos trabajando, tratando de comunicarnos con el Gobierno, de hacer algo al respecto. Pero estamos en una etapa, creo que de contrabando que nunca se haya visto en Paraguay y es muy preocupante. Y afecta muchísimo a las marcas.

–ADS: Y en un año difícil.

–Realmente, ahora que se abren las fronteras de vuelta esto avanza más. Los representantes de las multinacionales están muy preocupados y estamos luchando con ellos.

–ADS: Cómo ve el futuro del mercado de automóviles con estas transformaciones que se están dando, como los autos eléctricos, por ejemplo.

–En Paraguay todavía no creo que llegue con fuerza, acá tenemos todavía problemas de energía en la casa, entonces no creo que tengamos la estructura como país. Nosotros tenemos el Toyota híbrido, y eso no tenés que enchufar, va con combustible. Creo que en nuestro mercado vamos a hablar más de lo híbrido que también es ecológico, por lo menos en estos años.

–ADS: ¿La comunidad japonesa tiene una tradición ya de tantos años en Paraguay, hay un vínculo de la comunidad con su familia?

–Sí, mi padre fue presidente de la Asociación Japonesa y de la Federación muchos años. Realmente desde que se fue él como que no estuvimos más tan cercanos, pero mi hermano sigue como presidente de la Cámara Paraguaya Japonesa, y seguimos trabajando con la comunidad, tratando de apoyarnos de alguna manera entre todos.

–ADS: ¿Hay algún tipo de gastronomía que forme parte de su especialidad?

–¿Mía?... risas. La verdad que nosotros siempre comemos comida japonesa a la noche. Mi madre y mi abuela fueron excelentes cocineras, la verdad que no sé cuál será mi especialidad, pero lo comemos prácticamente todos los días.

–ADS: Bruce se fue ya, pero dejó un gran impacto.

–La verdad que sí. Un impacto mayor de lo que esperábamos. Estamos muy felices y muy orgullosos del trabajo de nuestro equipo de marketing, que está conformado por jóvenes. Pero más que Bruce, creo que lo que pegó también fue el Chaco, el paisaje, lo que genera el Chaco.

–ADS: Y también ratifica ese rol de la publicidad dentro del negocio.

–Exactamente, pero que está cambiando. Nosotros estamos hablando de eso. Queremos que la gente estudie de vuelta la publicidad. Que eso cambie, que no sea un influencer nomás. Que sea una producción bien hecha, como lo hicimos nosotros. Esto fue una producción 100% paraguaya, aparte de Bruce, el resto fue totalmente paraguayo todo. Hay que seguir creyendo en el trabajo bien hecho que se puede hacer en Paraguay.