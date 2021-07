Los primeros días de la semana estarán marcados por las bajas temperaturas, según el anuncio de la Dirección de Meteorología que confirmó mínimas de hasta 1° C en algunas regiones del país para este lunes.

La Dirección de Meteorología e Hidrología emitió este domingo un boletín especial por bajas temperaturas.

El informe señala que para los próximos días se espera un marcado descenso de la temperatura en gran parte del territorio nacional tras el ingreso de una masa de aire frío.

Se espera que en horas de la noche y la madrugada se sienta con mayor intensidad el frío que ha regresado tras la pausa que se tuvo esta última semana.

Según menciona el informe meteorológico, en Ciudad del Este y Encarnación se esperan mínimas de hasta 1° C para mañana, mientras que en Pilar, Coronel Oviedo y Caazapá -por citar algunas ciudades- la temperatura llegaría a los 2° C. En Asunción, se anuncian 3° C para las primeras horas del día.

Ya para el martes se espera un muy ligero ascenso en la temperatura, con mínimas que rondarían entre 3° C y 7° C durante la madrugada y al amanecer, de acuerdo a la Dirección de Meteorología.