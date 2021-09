Fernando Gómez de la Fuente, el conductor que agredido, relató en entrevista con radio 1000 AM que estaba tratando de cruzar la calle Oliva de la capital cuando al llegar a la Independencia Nacional, una unidad transporte público paró en la esquina, ya que subía pasajeros.

En eso, esperó a que el colectivo retome su trayecto para poder cruzar, pero el inspector Rodolfo Barrios comenzó a darle órdenes con el silbato.

“Me gritó ‘imbécil, inútil por qué no te movés si ya te pité con el silbato’, y le respondo que no puedo porque me podían chocar, ya que no tengo preferencial. Luego bajo la ventanilla y le pregunté porque comenzó insultarme”, contó.

Fernando Gómez de la Fuente, relata que estaba tratando de cruzar Oliva, pasando por Independencia Nacional, cuando el agente Rodolfo Barrios le empezó a pedir que circule más rápido. Todo lo demás en el vídeo. El agente Rodolfo Barrios tenía una picana en su mano. @1000_am. pic.twitter.com/yYSZjUojua — Ricky A (@rickyalderete) September 7, 2021

Acto seguido, el agente le ordenó encostarse a un lado de la calle, momento en que él desciende del vehículo.

“Le encaro y me picanea de una en el estómago ni siquiera amagó, luego intentó darme en la cara. Yo comienzo a filmar. No fue algo muy doloroso, no me quejo por eso, me quejo por el accionar de este señor que en teoría se preparó para servir a la comunidad, no para estar amedrentando, gripándole y de yapa con una picana asustándole a la gente”, arremetió.

Finalmente, Gómez formuló la denuncia por agresión física en contra del agente municipal.

SUSPENDIDO POR ATACAR CON PICANA ELÉCTRICA

María Ramona Rodas, directora de la PMT de Asunción, indicó a la misma emisora radial que la primera acción será convocar al inspector y solicitar informes, para poner a conocimiento de sus jefes y luego derivar el caso a Procuraduría, para el correspondiente sumario.

“Esperaré su informe y eso pasará a Procuraduría, de ahí se le tiene que sacar la sanción y por de pronto voy a pasar a disposición de recursos humanos hasta que dure el proceso”, explicó.

En ese contexto, Rodas señaló que cualquier tipo de arma no está permitido para los agentes de tránsito de la capital.

“No puede tener nada con él ningún elemento de impacto, no es parte de su uniforme. Ellos no portan armas”, puntualizó.