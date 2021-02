Según los datos, el hombre regresó a su vivienda luego de una actividad futbolística el domingo en horas de la madrugada y al ingresar encontró a su esposa maniatada y a los tres asaltantes. Uno de ellos, lo encañonó exigiéndole la suma de dinero.

La comisario Elizabeth Palacios, jefa de la Comisaría 06 de Espíritu Santo de Ñemby, relató a radio Ñanduti que los malvivientes se llevaron con G. 35 millones en efectivo y también una camioneta.

Indicó que la pareja asaltada son comerciantes. Añadió que la vivienda no cuenta con video de circuito cerrado, sin embargo, procederán a verificar el de los vecinos con el fin de recabar más datos sobre cómo ocurrió el hecho y dar con los responsables.

La jefe policial mencionó que el hombre indicó que los delincuentes serían sus conocidos con quienes practicaría fútbol.

“El hombre dijo que serían sus conocidos, amigos con quienes practicaría fútbol pero sin pruebas no podemos determinar nada. La pareja no presenta heridas como consecuencia de lo ocurrido, a Dios gracias no pasó a mayores”, explicó.

El hecho ya fue comunicado al Ministerio Público y al personal de Investigaciones a fin de recabar pistas.