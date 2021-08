La jefa de Sala de Lactantes de Pediatría del Hospital de Clínicas, Dra. Susana Sánchez Bernal, refirió que para el ser humano significa el buen comienzo de la vida, aparte de todos los cuidados generales, la parte nutricional es un derecho a la alimentación. “Y debemos hacer hincapié en reconocer la importancia durante el periodo pre natal, de que la madre o mujer embarazada reciba consejería sobre la lactancia materna y opte por ese tipo de alimentación para su hijo, considerando los múltiples beneficios tanto para la madre como para el niño”.

La pediatra y nutrióloga dijo que existen casos en los que por motivos de fuerza mayor, muchas madres no pueden dar de mamar, pero por situaciones irreversibles. Si por alguna razón, la madre no puede amamantar, existen los llamados Bancos de Leche que permiten asistir nutricionalmente a los niños, con leche humana.

La leche materna es un líquido vivo que se va adaptando al tiempo y contiene sustancias que no se consiguen en una fórmula artificial, con elementos que logran la colonización del intestino del niño como son los lactobacillus, bacterias naturales que se encuentran en la leche materna. “El lactobacilo posee probióticos que la madre va entregando al niño y son elementos no nutricionales, de lo nutricional aporta todo lo que un niño necesita en términos de agua, líquidos, de vitaminas, de proteínas y además defensas, desde el punto de vista inmunológico no hay fórmula para que se le compare a la leche materna porque emplea elementos que son vitales, únicos e irrepetibles. La inmunidad, las defensas que confiere la leche materna es algo que no se puede replicar ni aún averiguando esos aditivos a la fórmula artificial”, explicó.

Los beneficios están dados por tres elementos, desde el punto de vista nutricional; emocional, mediante ese apego que se da entre la madre y el niño que es amamantado, brindándole seguridad y autoestima al infante a largo plazo. Y desde el punto de vista inmunológico, podemos encontrar otros beneficios que van más allá del niño y que afectan a la madre. La madre que amamanta también tiene menos riesgo de sufrir cáncer, recupera más rápidamente su peso antes del embarazo, y una rápida contracción uterina, mejorando inmediatamente después del parto.

En el mediano y largo plazo aparecen las ventajas dadas por una menor aparición de hipertensión arterial en la infancia, adolescencia y luego en la adultez. La menor incidencia de infecciones del aparato respiratorio, menor incidencia de temas gastrointestinales, la menor recurrencia de atopias (alergias ya sean cutáneas, respiratorias o intestinales) e incluso menor incidencia de cáncer.

“Entonces tenemos beneficios inmediatos, a mediano y largo plazo, e incluso menor riesgo de diabetes tipo I, ya que no le exponemos a una proteína heteróloga le llamamos nosotros donde muchas veces el cuerpo lo reconoce como enemigo y ataca las células del páncreas y desarrolla la diabetes”, resaltó la experta.