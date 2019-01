Este martes, el legislador colorado cartista se reunió con algunos de los afectados y les prometió brindar asesoría legal para afrontar esta irregular situación. “Vamos a defenderlos con todo lo que implica la ley, soy abogado y senador, tengo fueros, este es mi trabajo”, comentó.

Riera mencionó que hay familias completas que están en zozobra porque no se les define si serán contratadas de vuelta o no. Añadió que solamente algunos dirigentes serán reintegrados, de modo a que no causen problemas.

El senador remarcó que este despido masivo se da llamativamente en coin­cidencia a un informe presen­tado por la Comisión Eco­nómica para América Latina y el Caribe (Cepal), en el cual se señala la reducción de la pobreza en el gobierno de Horacio Cartes.

En total mil funcionarios alegan que no se les renovó el contrato y esperan res­puestas por parte del minis­terio. En tanto que el ministro Mario Varela asegura que los contratos terminaron, que no son mil los afectados, y que todos serán reintegrados en la brevedad posible.