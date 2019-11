El jefe de Gabinete de la Presidencia, Juan Ernesto Villamayor, reconoció que se reunió con la abogada de Darío Messer cuando era ministro del Interior, pero aseguró que rechazó una oferta que no incluyó entrega de dinero. Esta negociación no fue informada al presidente Mario Abdo, según reveló la autoridad.

Juan Ernesto Villamayor admitió que siendo Ministro del Interior se reunió con la abogada Leticia Bóveda para discutir el caso de Messer. Aseguró que la letrada le propuso entregar a su cliente a cambio de que sus bienes que estaban siendo administrados por Senabico pasen a manos de ella.

“Leticia Bóveda estuvo, jamás recibí oferta (de dinero) de ella. Nunca me ofreció absolutamente nada. No conozco la charla entre ellos (Messer y su abogada). Jamás hablé con Messer en mi vida. Lo que le dijo Bóveda a Messer desconozco totalmente”, refirió en entrevista con la 730 AM.

Según Marisa Ferrari, procuradora del Brasil, la abogada Leticia Bóveda solicitó a su cliente Darío Messer la suma de 2 millones de dólares para entregar al entonces ministro del Interior, para que este usara sus influencias y evitara su extradición al vecino país.

Villamayor indicó que desconoce por qué es mencionado, atendiendo a que el Poder Ejecutivo no maneja la extradición y él no tiene el poder para injerir en las decisiones de la Corte Suprema de Justicia.

“La charla que tuvo Leticia Bóveda conmigo fue en presencia del entonces Jefe de Inteligencia del Ministerio del Interior, Nimio Cardozo. Hablamos de la entrega de Messer. Ella me pidió que los bienes que administraba Senabico sea entregada a ella, pero yo le dije que no”, recordó y dijo que no llegó a informar de la reunión al presidente Mario Abdo Benítez.

Según la Fiscalía brasileña Villamayor ayudó al supuesto contrabandista Luiz Henrique Boscato a no ser extraditado al pagar 600.000 dólares. “No tengo conocimiento si ya le extraditaron o no, lo que sí tengo conocimiento es que en mi gestión hubo la mayor expulsión de brasileños. Por eso me sorprende que digan que se le ayudó a alguien”, respondió Villamayor.

Consultado sobre si podrá a disposición su cargo, el jefe de Gabinete de la Presidencia indicó que lo hará “sin ninguna duda y sin ningún temor”. “Estoy a disposición tanto de la Fiscalía paraguaya como de la brasileña”, puntualizó.