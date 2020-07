Un pasacalles fue colocado en una de las calles de la ciudad de San José de los Arroyos, departamento de Caaguazú, para concienciar a la población sobre los casos de Covid-19.

“Tener Covid no es un delito. No discrimines, no juzgues, no divulgues”, reza parte del escrito que un grupo de jóvenes colocó en el espacio público para instar a la población a no condenar a las personas que se contagian del virus.

Actualmente, la ciudad de San José de los Arroyos posee 17 casos activos en la comunidad, de acuerdo con el reporte de Salud Pública. A nivel nacional, fueron confirmados 4444 casos, de los cuales 2794 lograron recuperarse y 41 fallecieron.