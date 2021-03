El único motivo por el cual el IPS puede demorar el pago de reposos por Covid es porque la patronal no esté al día en sus aportes, según la gerencia. En cuanto a los suspendidos, los subsidios seguirán hasta fin de año, si se mantiene el promedio de 15.000 afectados al mes.

Los reposos por Covid no registraron un número muy alto como sucedió con el dengue en el 2020, sin embargo, entre las 3.220 solicitudes, muchas están pendientes de cobro desde el año pasado.

“Para ese subsidio el patrón debe estar al día, en muchos casos el asegurado te dice no estoy cobrando, pero su patrón no está pagando”, explicó el gerente de prestaciones económicas del IPS, Pedro Halley, en comunicación con la 730 AM.

La cantidad de tiempo del reposo por Covid varía según la prescripción médica. Algunos reciben 10 días, otros 15 y el máximo registrado hasta hoy fue de 25. No obstante, el IPS paga por la totalidad de los días prescriptos, aclaró Halley.

Sin embargo, expresó su preocupación por los aislamientos preventivos, que en todo el periodo llegan a 35.138 por un valor de US$ 5.221.000, lo cual está empezando a pesar en el presupuesto.

En cuanto a los trabajadores suspendidos, ya se acreditaron los pagos correspondientes a enero y febrero a los 12.000 afectados.

Siempre y cuando se mantenga un promedio máximo de 15.000 al mes, el IPS podrá proseguir los pagos hasta fin de año, sin embargo, si los suspendidos suben a 20.000, 25.000 o 30.000, los recursos alcanzarán solamente hasta junio.