Ana Gómez relató que conoció a Cristian Vera (30), el joven que ganó el vehículo que fue sorteado para cubrir los gastos de internación por Covid-19 de su familiar, Cayo Ramón Franco, pero que decidió devolver nuevamente a los organizadores.

“Cuando nos encontramos, le comenté que mi intención era llevarlo a la escribanía para hacer el traspaso del auto ya a su nombre pero al final se hizo constar en el documento que él volvió a ceder el vehículo a la familia porque no quería el premio, incluso le di varios días pero no quiso retirar”, expresó en comunicación con radio 1000 AM.

Ana contó que al principio no creyó que Cristian haya comprado las rifas, ya que al inicio de la charla con él, no lo notó entusiasmado por el premio y finalmente le reveló que compró las adhesiones con la intención de colaborar con la familia.

“Me devuelve la llamada, me agradeció y luego me dijo que no iba a aceptar el premio, que quería dejar al dueño y fue muy emocionante”, mencionó.

Describió al joven como una persona maravillosa por el noble gesto de solidaridad que tuvo con la familia. “Cristian es uno de esos tantos jóvenes que demuestran que ellos pueden, que sí tienen un buen corazón, que son nobles y que están capacitados para muchas cosas”, resaltó.

Gómez contó que en ese ínterin, recibió la noticia que Cayo Ramón salió de alta, que ya se encuentra en su domicilio y recibe oxígeno debido a las secuelas de la enfermedad.

El paciente estuvo internado por seis días en un sanatorio privado a consecuencia del Covid-19, y el gasto de internación ascendió a G. 110 millones, monto que la familia no precisaba por lo que decidieron rifar el vehículo.

El sorteo se llevó a cabo el domingo siendo Cristian Vera el ganador, quien decidió devolver el rodado, ya que según mencionó, su intención fue la de ayudar a la familia.