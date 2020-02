“A la noche sí me siento peor, tengo mucha tos, yo no puedo salir ni nadie puede visitarme, los enfermeros sí claro, pero por seguridad, por 14 días no podés salir”, declaró la mujer (pidió resguardar su nombre) en comunicación con la emisora 730 AM Abc Cardinal.

La misma contó algunos de los síntomas que sufre a medida que sigue el tratamiento que aplican los médicos que la atienden.

“Fiebre llegué a tener también, además hay mucho cansancio, los ojos rojos y la tos, también tuve mucho dolor de cabeza, pero escuché que a otros no les afectaba tanto”, subrayó.

Sostuvo que está su domicilio, con su cónyuge e hijos, pero está aislada en una habitación en dónde solo concurre un médico.

“Mis dos hijos y mi esposo están conmigo, ellos no contrajeron nada, tampoco vecinos ni nada, yo ya me comuniqué con mis familiares en Paraguay… Aparte de mi esposo y mis dos hijos, que están conmigo, no puedo entrar en contacto con otras personas. Ni amigos, vecinos, ni familiares”, dijo.

En cuanto la alimentación, los médicos le aconsejaron abundante líquido, te, vitaminas y cero azúcar.

“La alimentación, nada de azúcar, porque aumenta la inflamación, mucho té y líquidos para mantener la hidratación”