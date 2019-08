Eduardo Petta volvió a justificar que 3.000 docentes se jubilaron entre febrero y marzo, y que ello ocasionó una situación atípica. Todos fueron reemplazados, según afirmó, y añadió que lograron cubrir 19.200 puestos vacantes, ya que hace 7 años que no habían profesores de matemáticas y hace 12 años no había docentes de química en algunas instituciones públicas.

"Cuando se hablan de 40.000 alumnos por la calle es mentira, yo no seguiría un día en mi cargo si así fuera la cosa, si los alumnos juegan fútbol en la canchita y no estudian”, indicó en conversación con la radio 730 AM.

La autoridad manifestó que le desespera la forma en que se informa la situación educativa. Ejemplificó el caso del Colegio Nacional “Asunción Escalada” (CNAE), donde sus funcionarios constataron que las aulas estaban con profesores interinos, desmintiendo así la denuncia de los estudiantes que mencionaron que hace meses estaban sin clases.

Así también minimizó la toma de los colegios, al señalar que, por ejemplo, en el Colegio Presidente Franco solo ocho alumnos están adentro y toda la facultad de Filosofía afuera, mientras 1.300 estudiantes secundarios esperan dar clases.

Eduardo Petta recordó que durante su juventud fue gremialista estudiantil, pero resaltó que nunca violentó el derecho de los terceros. "Nosotros buscamos el debate, a puertas abiertas, hablar, vamos a sentarnos frente al Colegio Presidente Franco y hablar con todos. Igual al Colegio Técnico. Vamos a debatir sobre el acuerdo”, lanzó.

El ministro afirmó que apuesta por el debate democrático, pero sin cerrar las puertas para que caiga el gobierno. Es por ello que rechazó la toma de colegios como una herramienta de presión.

No supo explicar por qué no fue personalmente a mediar con los estudiantes que realizan la medida de fuerza, pese a que estos exigen su presencia en el sitio.