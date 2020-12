Nuevamente, familiares de Natalia Godoy, joven madre atropellada en una parada de ómnibus, se manifestaron frente al Palacio de Justicia esta mañana. Aseguran que la responsable, Florencia Noemí Romero, se encuentra con paradero desconocido, ya que no saben en qué penitenciaría guardaría reclusión.

“Desde el día de su supuesto traslado no tenemos conocimiento de dónde está. Primero fue llevada hasta la cárcel de San Pedro, nos fuimos y hemos constatado que Florencia nunca estuvo recluida ahí. La ministra de Justicia, Cecilia Pérez dijo que hubo una confusión y que fue trasladada a Ciudad del Este, pero no sabemos dónde está”, expresó Lucía Godoy, madre de la joven fallecida, en entrevista con Universo 970 AM.

La afectada indicó que siguen clamando justicia por lo que nuevamente realizaron la manifestación frente al Palacio de Justicia.

Mencionó que ya pasaron dos meses del fatal accidente donde su hija, Natalia Godoy perdió la vida a causa del choque dejando huérfano a su bebé de 8 meses.

Por parte, Teresa Godoy, familiar de Natalia, explicó que la defensa de Romero presentó una apelación a la imputación ante la jueza María Teresa González de Daniel. “Queremos que se haga justicia porque ahora la defensa quiere revocar la imputación”, afirmó.

El fatal accidente ocurrió el pasado 4 de octubre sobre la Avenida Mariscal López de la ciudad de Fernando de la Mora. Cabe recordar que la joven conductora fue imputada por homicidio doloso “dolo eventual”, exposición al peligro en el tránsito terrestre y violación de la cuarentena sanitaria.