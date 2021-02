Siguen los preparativos para la campaña de inmunización contra el coronavirus sin fecha de inicio y esta semana se hará la capacitación del personal de salud que incluye los lineamientos técnicos de las vacunas, vigilancia de eventos adversos producidos por vacunas y el manejo de la anafilaxia a través de la plataforma virtual del Instituto Nacional de Salud.

Mientras, el personal de blanco sigue inscribiéndose en la web de Salud Pública y hasta el momento hay unos 28.481 inscriptos y esta cifra pasará por varios filtros previo al agendamiento, indicó la Doctora Viviana de Egea en contacto con Universo 970.

“La cantidad de personas inscriptas aún no fue filtrada, eso se hará en el agendamiento, se priorizará quién está expuesto, si es o no personal de salud, y como es libre y no se pide un registro necesitamos hacer varios filtros para determinar si los datos son correctos y en base a eso priorizar”, afirmó.

En cuanto a priorización de zonas para iniciar la inmunización, Egea explicó que será donde estén las terapias intensivas donde se encuentran los que deben aplicarse la dosis primero y a su vez en primera líneas los que prestan servicio en terapias covid.

Confirmó que los vacunatorios están preparados para que las personas que reciban la dosis permanezcan durante 30 minutos en observación a fin de descartar algún efecto adverso tras recibir la dosis.

La vacuna de AstraZeneca a través del Mecanismo COVAX en una primera tanda de 300.000 dosis de las 4.300.000 previstas y 1.000.000 de la rusa Sputnik V por compra directa, son las que se aguardan para iniciar la campaña de vacunación a finales de febrero.