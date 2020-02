Ante la posibilidad latente de ingreso del coronavirus al país, se debe dar un gran cambio cultural en cuanto a higiene y prácticas habituales muy arraigadas en el paraguayo como toser sin cubrirse ni la boca ni la nariz, meterse el dedo en la nariz, comerse las uñas, tocarse la cara al hablar, saludar con besos, pasar la mano y lo más arriesgado aún: compartir tereré y mate como algo normal, advirtió el Doctor Carlos Morínigo, neumólogo y exministro de Salud.

Indicó que la preocupación no debe limitarse a la llegada del coronavirus sino también a lo que ya está presente en el país que son el dengue y la influenza y este primero mantiene en colapso las urgencias en los hospitales y ya hay casos de influenza porque el virus está circulando.

“Tenemos la malísima costumbre de pasar la mano sí o sí para saludar, también dar besos, compartimos el tereré, el mate, los utensilios y con estos virus eso debe cambiar y otra es ir a trabajar igual estando enfermo. Acá debe haber cambios de hábitos sociales gigantescos para evitar los contagios y además no tenemos como costumbre la consulta precoz y la higiene personal porque este es un virus que afecta la parte respiratoria, garganta, faringe, laringe y cuando se tose se emite partículas que ya se pasan al hablar y están llenas de virus que se extienden hasta a dos metros de distancia y al dejarlas en una superficie viven por dos o tres horas”, indicó.

Con el coronavirus se sumará una problemática más de salud para el país, no será lo único preocupante, recordó en contacto con La Unión.

Explicó que toda enfermedad de transmisión fácil con contacto humano tiene responsabilidad compartida; por un lado, los ciudadanos que deben tomar los recaudos higiénicos, y el gobierno que debe dotar de infraestructura correcta para contener los casos probables o sospechosos.

“El Ministerio de Salud está haciendo lo necesario, alertando, informando constantemente pero si llegara a ingresar acá el corona va a golpear bastante fuerte porque tenemos un solo centro para tratar este tipo de virus para una población de 8 millones de habitantes y la mayor parte focalizada en el nivel central”, señaló.

Para Morínigo se debe empezar de cero en cuanto a educación sanitaria de la población siendo la costumbre del lavado de manos algo que debe instalarse sí o sí en la población. “Cuando regresamos de la calle tenemos que lavarnos las manos con agua y jabón, en las escuelas al llegar los niños deben lavarse las manos con jabón de coco y al regresar del recreo también, son hábitos que debemos tener en cuenta porque ya hay influenza, hay gente engripada y la influenza tiene mayor mortalidad que el corona, ojo con eso”; recordó.

“No solo pesquemos por el coronavirus y descuidemos el resto, acá el tema se debe solucionar desde el inicio

tiene que destacarse o darse educación sanitaria en las escuelas y así los niños y jóvenes al hablar de salud y conocer van a trasladar a sus casas si es que ahí no lo aprenden, debe ser una materia obligatoria en todos los colegios y escuelas del país”, puntualizó.

Usar o no tapabocas

Sobre el uso de tapabocas, indicó que es para las personas enfermas y no para aquellas sanas, estas no deben colocarse para salir a caminar o hacer alguna actividad. El uso preventivo sí se da cuando una persona sana irá a un lugar donde hay enfermos con síntomas respiratorios, por ejemplo un hospital.

Si en el trabajo un compañero está con síntomas respiratorios debe utilizar tapabocas y no los demás que están sanos, de hecho una persona enferma no debe ir a trabajar, siendo esta otra costumbre paraguaya que debe ser cambiada. El enfermo debe reposar y no salir de su casa porque es cuando expande el virus que porta.

Existen dos tipos de tapabocas, el barbijo quirúrgico y el respiratorio N95 que es el especial y dura más tiempo. “Es el enfermo el que debe utilizar porque si tose toda la cantidad de saliva que sale llega a otras personas, si hay tos y secreción nasal hay que usar y en forma correcta tapando boca y nariz, no a medias y el barbijo común es desechable, me saco y ya tiro, el otro sí tiene una duración más extensa si se usa correctamente”, agregó.