“Estábamos con el Jesús en la boca. En vez de rescatarlos podíamos perderlos a los dos. Salieron bajo amenazas, tuvieron que cambiar de itinerario, en dos vehículos, en medio de una fuerte tormenta de nieve, entre ciento veinte y ciento cincuenta kilómetros por hora. La cancillería ucraniana designó a un grupo para escoltarlos. Asi es (fue un rescate de película). Trabajamos tres días con rastreo satelital, y así conseguimos eso”, explicó Livieres a la emisora Ñandutí AM.

“Debíamos decidir sobre una orden en donde no anda la indecisión para avanzar o retroceder, es un lugar de altísimo riesgo, acá se habla de trata, es un tema sensible, la decisión era sacarles de la manera que sea. Esto que estoy diciendo es más de lo que puedo decir. Lo que está detrás de todo esto es que los mismos estaban desprovistos para la movilidad, no tenían recursos económicos ni pasaportes”, añadió el alto funcionario de Relaciones Exteriores.

“Tuvimos altísmo riesgo, Odesa tiene un movimiento independentista y el gobierno central lo tiene muy complicado. Se habla que entre la gente local hay una organización muy poderosa, tuvimos que actuar con mucha rapidez y astucia, hasta el último, con el Jesús en la boca”. significó Livieres.

El funcionario explicó que existen muchos casos de connacionales que caen en las redes de organizaciones criminales, que tuvieron que ser rescatados de diversos lugares en los que permanecían en malas condiciones.

Agregó que es fundamental que los compatriotas que se vean en situación de emigrar, evalúen a fondo la situación que rodea al sitio en donde piensan radicarse.