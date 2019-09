La Fiscalía allanó la vivienda a la que llegaron los delincuentes tras el rescate al narco Samura, otra que utilizaron de aguantadero y otras dos que pertenecen a guardiacárceles. En una de ellas encontraron 8 millones de guaraníes que el dueño no pudo justificar.

El primer procedimiento se desarrolló en la zona de Trinidad, sobre Tte. Ernesto Franco Franco y Sargento Esteban Martínez . Este lugar habría sido utilizado como aguantadero, mientras esperaban el momento del “rescate”. Alrededor de las 13:27 salieron de ahí los vehículos rumbo a la Costanera Norte para liberar a Jorge Teófilo Samudio González, alias “Samura”.

Este lugar fue alquilado hace un mes por un joven de 25 años, quien alegó que iba a trabajar en un frigorífico, según reveló la dueña del domicilio.

Otra intervención se realizó en la Segunda Compañía de Luque, sobre Cerro León y Las Mercedes, poco antes de la medianoche. Allí llegaron los criminales después del operativo de rescate a “Samura”. Ahí habrían permanecido hasta altas horas de la noche.

También se allanaron dos domicilios en Emboscada, ambos pertenecientes a guardiacárceles. El primero, propiedad de José María Gómez, en donde encontraron ocho millones de guaraníes ocultos en una plantera.

“Es un dinero que no pudieron justificar, la esposa no trabaja y es bastante nueva la casa, a estrenar prácticamente”, comentó a Universo 970 AM. Precisamente Gómez fue quien durante la balacera entregó su teléfono a una vecina.

La otra casa es de Ángel Cuevas, también guardiacárcel. Ahí solo encontraron documentos, chips y celulares que serán analizados para la investigación.

Los seis guardiacárceles que estaban de turno en Emboscada al momento del hecho, se encuentran a disposición del Ministerio Público, entre ellos, Milder Martínez (28), internado en el sanatorio Santa Bárbara, a raíz de un disparo de arma de fuego.

El enfrentamiento provocó la muerte del Crio. Félix Ferrari, quien conducía la única patrullera que escoltaba a los nueve reclusos que eran trasladado de regreso a Emboscada.Además del guardia, también resultó herido un docente del colegio Monseñor Lasagna, quien pasaba por allí al momento del hecho. En la tarde de ayer recibió el alta médica.

El presidente Mario Abdo Benítez aceptó la renuncia del ministro de Justicia, Julio Javier Ríos y dispuso el relevo del comandante de la Policía Nacional, Crio. Walter Vázquez.

La fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez ordenó la instrucción de un sumario administrativo contra la agente fiscal Zully Figueredo, a los efectos de esclarecer los motivos de la suspensión de la audiencia de Samura.

Jorge Téofilo Samudio, alias Samura, fue detenido el 10 de octubre pasado en Amambay, en un operativo de la Secretaría Nacional Antidrogas. En la ocasión el mandatario Mario Abdo Benítez felicitó a los agentes por el resultado.