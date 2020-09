​En la misma estuvieron las hijas del ex vicepresidente Oscar Denis, en cuyo honor se realizó la ceremonia, al igual que en nombre de Edelio Morínigo.

El celebrante fue Víctor Cabañas, quien hace su ministerio sacerdotal en Lambaré. La jornada religiosa se llevó a cabo en el local de la Asociación Rural del Paraguay.

Beatriz Denis, una de las hijas de Oscar Denis hizo uso de la palabra en algún momento de la celebración y pidió oración por los secuestradores.

“Que Dios les haga entender que la violencia contra la patria no es el camino. El privar de la libertad a personas que no hacen daño no es el camino”, indicó.

Pidió que “devuelvan a Félix Urbieta, devuelvan a Oscar Denis, devuelvan a Edelio Morínigo”. “No somos un ejército. Somos el pueblo, somos Paraguay y el país dice basta de secuestros”, añadió.

Tras la celebración se procedió a una caravana, la que estuvo respaldada por una importante cantidad de gente que con banderas y lemas acompañó al pedido de liberación de los secuestrados.