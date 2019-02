La barrera de látex profiere una protección con una efectividad de hasta un 98% sin embargo este es el porcentaje de casos registrados de VIH por no haber utilizado condón en las relaciones sexuales. En el Día Internacional del Condón se busca la promoción de su uso como herramienta de prevención y cuidado personal en cada tipo de relación sexual.

Que aprieta, que no se siente nada, son solo dos de las excusas que se utilizan a la hora de llevar adelante una relación sexual sin protección. Utilizado correctamente, el condón no solo previene embarazos no planificados sino protege contra enfermedades de transmisión sexual como sífilis, gonorrea, hepatitis B, herpes, clamidias y VIH.

El principal medio de transmisión del VIH es la vía sexual y el 98% de los casos registrados fueron por no utilizar condón en todas las relaciones sexuales mientras que el 20% de los embarazos se da en adolescentes y jóvenes, indica un informe del Programa de Control de VIH -Sida e ITS (PRONASIDA), lo que demuestra una ausencia de políticas sobre educación sexual y el acceso a la información, destaca la Fundación Vencer.

Hoy se conmemora el Día Internacional del Condón y la promoción de uso apunta a crear conciencia sobre la importancia del cuidado personal con el que se evitan riesgos de transmisión y su uso adecuado es considerado uno de los pilares más importantes de las estrategias de prevención de las infecciones de transmisión sexual pese a ello, sigue existiendo resistencia a su uso.

Algunas pautas que deben ser tenidas en cuenta al momento de utilizar el condón:

Comprobar que no tenga aire, ni esté vencido: Todos los preservativos tienen fecha de vencimiento y es importante chequearlo antes de usarlos. También, que el sobrecito contenga aire para comprobar que no esté deteriorado.

Poner el preservativo una vez que el pene esté completamente erecto: De este modo el preservativo se mantiene en su lugar durante toda la relación sexual.

El preservativo se debe desenrollar fácilmente: Si no se puede desenrollar hasta la base del pene, es porque se colocó del lado equivocado. En este caso, hay que tirar el preservativo y empezar con uno nuevo.

Usarlo de principio a fin: Esto incluye juegos previos, sexo oral, y quiere decir que se usa desde la erección hasta después de la eyaculación.

No esperar para retirar el preservativo: Se recomienda hacerlo una vez que el varón haya eyaculado y antes de perder la erección para evitar que el semen se derrame.

Hacer un nudo y luego tirar a la basura: El preservativo usado no debe tirarse al inodoro.

Desde la Fundación Vencer destacan la importancia de recordar que nunca hay que usar dos preservativos al mismo tiempo porque puede provocar roturas, también que hay que cambiar el preservativo luego de cada tipo de relación ya sea oral, vaginal y anal y luego de cada eyaculación, es decir, con cada erección nueva.

Sobre los talles, si el preservativo se siente demasiado apretado o no llega a la base del pene es posible que no sea el talle indicado. Vienen en diferentes presentaciones de colores y sabores.

El condón es un método anticonceptivo que además protege contra infecciones de transmisión sexual y están disponibles en forma gratuita en los servicios de salud, son de libre acceso para todas las personas que lo requieran.