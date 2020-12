La denuncia presentada por el programa La Caja Negra, por Unicanal, que involucra al procurador general del Estado, Sergio Coscia, en un presunto negociado por el que se entregan 7 millones de dólares a una empresa argentina, presuntamente para “salvar” al Estado paraguayo de un perjuicio mayor, no es extraña, ya que el alto funcionario, responsable de velar los intereses nacionales, tiene oscuros antecedentes que, desde el vamos, motivaron las críticas al presidente Mario Abdo Benítez por su designación.

Fuente ADN Digital

El 26 de agosto del 2018, pocos días después de su nombramiento como procurador, el diario ADN recordaba que en el 2015, Coscia estuvo imputado por evasión, por 2.700 millones de guaraníes, en el caso de los helicópteros para la Policía, causa en la que sigue imputado el marido de la “transparencia y la honestidad” Desirée Masi, Rafael Filizzola.

En ese entonces, Coscia reconoció su crimen y devolvió 260 millones de guaraníes, por lo que fue beneficiado con el “criterio de oportunidad”, que lo liberó de culpa y pena. En la publicación del 2018, ADN advertía que “es un grave problema ético que alguien con estos antecedentes se convierta ahora en el abogado del Estado paraguayo para defender los bienes públicos”.

Aunque la reacción de Coscia fue la de mostrarse como un perseguido “por los medios de Horacio Cartes”, lo cierto es que en el 2015 él reconoció haber cometido el hecho ilícito, por lo que no debería ni intentar defenderse de la acusación.

Pero la cosa no termina allí ya que, al parecer, las tramoyas del procurador no terminaron luego de asumir el cargo, ya que en julio de este año, el diario El Independiente publicó que entre los negociados descubiertos durante la pandemia del Covid-19 en materia de compras públicas, se destaca “una contratación de servicios de adquisición de pasajes aéreos que realizó la Procuraduría General de la República el pasado 28 de mayo, a favor de la Agencia Go Travel. El millonario contrato beneficia a los amigos y jefes de la hermana del ministro procurador general, Sergio Andrés Coscia Nogués”.

Si para muestra basta un botón, en el caso del procurador Sergio Coscia tenemos todos los botones necesarios para entender que no tiene nada de extraño que ahora esté involucrado en una nueva estafa que perjudica al Estado paraguayo.