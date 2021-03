Restricción horaria: “No se busca perseguir a nadie ni ser estricto con trabajadores”

Muchas dudas surgen sobre cómo justificar la circulación fuera del horario permitido. Los detalles no figuran en el decreto, sino solo en un “manual de procedimiento” no socializado. El Gabinete Civil asegura que los controles no serán estrictos con los trabajadores.