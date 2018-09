“Quiero escribirles desde el fondo de mi corazón. No me referiré a nada político. Mañana (por el jueves), desafortunadamente, me voy de Paraguay inesperadamente y sin planificar. ¡Ya saben por qué! Tuve un año maravilloso aquí, me encantó cada momento estar aquí y mi alma estuvo asociada con Paraguay. No pude responder a nadie que me haya escrito hoy. Lo siento mucho. Tengo muchos amigos aquí y muchas personas que aman el Estado de Israel. Me duele el corazón, amo a Paraguay. Rezo por buenos días”, manifestó Harel en su cuenta de Facebook.

Vale recordar que Israel cerró su legación diplomática en Asunción en 2002 por razones presupuestarias y en el 2015, tras 13 años, reabrió su sede.

El expresidente Horacio Cartes resaltó que la decisión de su sucesor se trata de un error histórico, ya que en 1947 Paraguay votó a favor de la creación del Estado de Israel y así empezó una amistad.

Cartes detalló que Israel es el tercer comprador de carne paraguaya, el primero en asistencia técnica, el que más becarios paraguayos recibe y quien manda mayor cantidad de técnicos al país.

“Desde la creación del Estado judío Paraguay e Israel han caminado siempre lado a lado y por más que nuestras autoridades de hoy hayan tomado una decisión tan equivocada, estoy seguro que el cariño y el sentido de la hermandad que siente el pueblo paraguayo hacia Israel seguirá más fuerte que nunca”, esgrimió también en sus redes.

En su intento de poner paños fríos, el canciller Luis Castiglioni lamentó la decisión adoptada por el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, de cerrar la Embajada de Israel de nuestro país.

"Nos parece lamentable y apresurada la decisión del primer ministro Netanyahu de retirar de Paraguay la Embajada de Israel. Lamentamos que no haya entendido el alcance de esta decisión", indicó en charla con radio Ñanduti este jueves.