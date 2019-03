El economista citó como una de ellas a la reducción del precio del combustible, el aumento de los incentivos tributarios, el incentivo para la obtención de créditos a tasas bajas y mejorar la comunicación sobre los planes del Gobierno para generar confianza en los inversores.

“El Gobierno tiene mucha capacidad de control sobre el precio del combustible y ahora existe una reducción en los precios de petróleo que se podría trasladar a la gente con mayor velocidad de lo que se ha hecho y eso se podría ir notando”, indicó Ferreira en contacto con la 800 AM.

Ferreira expresó que las empresas que están siendo afectadas por las condiciones económicas actuales, deben ser incentivadas, principalmente las extranjeras para que sigan permaneciendo en el país.

El extitular de Hacienda expresó además que se podrían tener en cuenta los incentivos tributarios, por ejemplo, diferir los pagos de algunos impuestos para generar un mayor impacto en la población.

Ferreira refirió que también se pueden tomar medidas financieras como por ejemplo, “en el Presupuesto del 2019 se pidió que ya no todos los fondos públicos vayan al Banco Nacional de Fomento (BNF) con lo cual se canaliza mucho dinero barato a las entidades privadas y el Estado debería negociar con ellas líneas de créditos relativamente importantes para la población, que sea a una tasa muy accesible para que haya reactivación económica”, indica el portal IP Paraguay.

El economista sugirió además establecer “políticas de espejo” en cuanto a la situación del Mercosur, para el ingreso de productos a nuestro país.

Por otra parte, Ferreira indicó que se debe “frenar” el contrabando y proteger de esa manera la salud pública de la ciudadanía. En ese sentido, responsabilizó a Aduanas y al Ministerio de Salud.

El ex titular de Hacienda también explicó que el actual Gobierno “ha tenido dificultades para dar a conocer a las personas lo que quiere hacer, y esas dificultades se trasladan a las expectativas de los agentes económicos”. “Ocurre que un empresario que no ve claro el futuro decide no invertir y no genera empleo ni ningún movimiento económico”, reiteró.

Por último, dijo que se debe apuntar el dinero de la emisión de deudas, a los sectores más sensibles y generadores de mano de obra, como la construcción de viviendas.