En charla con la redacción, el abogado Miguel Cáceres informó que hoy tomó conocimiento de una resolución con fecha del 31 de diciembre de 2020 (aunque hasta ayer no figuraba esa sentencia en el sistema judicial) referente a la acción planteada por los encargados del Shopping Pinedo para no entregar la camioneta sorteada en el 2016 al ganador Juan José Rivas.

El letrado explicó que los jueces María Celeste Jara, Alejandro Martín Ávalos y María Belén Agüero, integrantes del Tribunal de Cuentas Primera Sala de la Capital, resolvieron no hacer lugar a la demanda impulsada por el Pinedo contra dos resoluciones de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), la cual había salido a favor de la entrega de la camioneta. También los magistrados confirmaron ambas resoluciones administrativas.

En su argumento, la jueza Agüero resalta que “Juan José Rivas se desempeñaba como Oficial de Cuentas de la Cooperativa Medalla Milagrosa, por lo tanto no es personal, directivo, pariente de directivos, locatario ni vendedor del Pinedo Shopping. Que si bien es cierto que la Cooperativa es locataria del Pinedo Shopping, esa condición no afecta a sus funcionarios, atendiendo que en el reglamento (del sorteo) solo establece limitaciones para el locatario y no sus funcionarios”.

Ante esto, el abogado Cáceres mencionó que ahora queda pendiente el proceso de notificación de este revés judicial para el citado centro comercial. “Nosotros de forma particular vamos a comunicar de esta resolución y veremos qué responden. Si se niegan a entregar la camioneta, van a desacatar una orden administrativa que fue ratificada por resolución judicial”, resaltó.

No obstante, el entrevistado reconoció que los abogados del Pinedo aún pueden recurrir a la Corte Suprema de Justicia para seguir peleando.

Juan José Rivas fue el legítimo ganador de un vehículo sorteado (Jeep Renegade valuado en ese entonces en 20.000 dólares) por el Shopping Pinedo el 30 de diciembre del año 2016. El caso generó un revuelo por la negativa de los encargados del sitio comercial de entregar el premio, al alegar una supuesta laguna legal.