El descenso de la temperatura pronosticado a partir de mañana y hasta el viernes supone un escenario diferente para la cuarentena que se mantuvo cálida hasta hoy.

Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 30 grados y ya el viernes el día se presentará fresco con mínimas de 17 y máxima de 25 grados.

Sobre el punto, el infectólogo Tomás Mateo Balmelli afirmó que con la baja temperatura se debe tener en cuenta el continuar en la casa respetando la cuarentena y llevando adelante cuidados para mantener firme las defensas del organismo.

“Más que nunca quedate en casa”, afirmó y esto significa mantenerse aislados y no olvidar la actividad física, la buena alimentación y evitar el estrés atendiendo que este deprime el sistema inmunológico.

“Estamos en una situación ventajosa, tenemos el guión de la película, y lo que tenemos que hacer es ejecutar las estrategias y hacer bien las cosas a corto plazo que es cuarentena; mediano plazo es evitar las aglomeraciones de personas y largo plazo es volver a reactivar el país tanto en lo social, cuidadano y económico”, señaló en entrevista por El Trece.

Recordó que la estigmatización de las personas que dan positivo al coronavirus es “falta de educación” porque el contagio se da si no se mantiene una distancia de dos metros entre el individuo enfermo sin tapabocas y si se tiene contacto con superficies contaminadas.

“Que tu vecino haya venido de una zona roja no contagia a nadie si se queda en la casa, lo que contagia es que un barrio haga una manifestación, aglomere gente justamente para poner en cautiverio a individuos que creen que tienen el virus. Hay que llamar a la calma, estamos a tiempo, sí falta un poco de logística y ejecución pero estamos bien haciendo la cuarentena”, señaló.

El especialista consideró auspicioso que se haya dado positivo en un solo caso de las 68 últimas muestras extraídas y destacó que en días más se estaría aumentado la capacidad de realizar test a más personas.

Reiteró que el cierre de fronteras sí debe ser estricto por un tiempo prolongado por la cercanía con Brasil donde cada día crece el número de infectados.

“Aquel paraguayo que tiene derecho a volver a su patria debe guardar cuarentena obligatoria y supervisada, ya no voluntaria, eso ya no tiene que ser. Le indican dónde quedarse y le supervisan para que no contagie a nadie”, puntualizó.