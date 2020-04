La Sociedad Paraguaya de Infectología (SPF) publicó un breve informe a través de Twitter en el que menciona algunos detalles sobre la relación entre el embarazo y el COVID-19.

En la publicación, el gremio señala que hasta el momento “no se demostró mayor riesgo de complicaciones en embarazadas” con esta enfermedad y que tampoco hay evidencia de transmisión vertical (madre-hijo in útero).

Pese a ello, enfatiza que después del nacimiento el recién nacido “es susceptible de contagiarse de persona a persona”, por lo que deben extremarse los cuidados pertinentes para evitar tal escenario.

“El virus no se ha detectado en el líquido amniótico, la leche materna u otras muestras maternas”, refiere el flyer publicado por la SFP.

De acuerdo a los datos que se manejan hasta ahora, no hay evidencia sobre una posible transmisión a través de la leche materna, indican los profesionales de la salud.

Considerando que aún se conoce muy poco sobre el pronóstico de coronavirus en el recién nacido, desde el gremio de infectólogos recomiendan a las madres que tengan sospechas de padecer la enfermedad o que directamente hayan dado positivo a COVID-19 que permanezcan aisladas del niño durante 14 días y que suspendan la lactancia materna, a fin de evitar el contagio.

Asimismo, aconsejan la alimentación mediante extracción de leche materna, evitando transitoriamente el contacto estrecho con el recién nacido durante el amamantamiento.

La Sociedad Paraguaya de Infectología insiste en el cumplimiento de las medidas preventivas para evitar la transmisión del coronavirus, como el correcto lavado de manos, evitar el contacto con personas enfermas o que hayan estado expuestas al virus, la desinfección de superficies contaminadas, entre otros puntos.

