Las internas simultáneas de los partidos y movimientos políticos, alianzas y concertaciones electorales, están previstas para el 12 de julio del 2020, y las elecciones municipales propiamente dichas para el 8 de noviembre de ese año. El voto deberá ser electrónico, para lo cual el TSJE arrendará 15.000 máquinas de votación. Esta licitación costará unos G. 138.460 millones (alrededor de US$ 22 millones).

En charla con la radio Universo, Carlos María Ljubetic, director del TSJE, explicó que no se trata de la urna electrónica, sino que la máquina de votación, la cual debe emitir una boleta física donde consta el voto del elector y permitir luego el escrutinio público y fiscalizado.

Detalló que mediante el instrumento elegido, el elector podrá escoger a su candidato en una pantalla, esto se imprimirá en una boleta de votación, que contiene un código QR. Cuando termine la votación, se pasarán todos los códigos en la máquina para contabilizar más rápido los votos.

El entrevistado reconoció que actualmente una de las empresas interesadas en prestar el servicio presentó una protesta porque supuestamente el TSJE direcciona su licitación hacia otra firma que ofrece el equipo que figura en el pliego de bases y condiciones.

Ljubetic señaló que la empresa en cuestión no está de acuerdo con el gramaje de 90 gramos que se establece, siendo que hace 24 años la Justicia Electoral utiliza ese grosor de papel para garantizar que no sea tan transparente y no se vea cuál fue la elección del elector. Agregó que esta firma protestante deberá ajustar su aparato para el sistema paraguayo y no al revés.

Consultado sobre si esta protesta podría retrasar el cronograma de elecciones, contestó que sí existe esa posibilidad. “Podemos correr el riesgo de no llegar con la capacitación oportuna”, acotó.

De acuerdo al cronograma, el TSJE debe adjudicar a una empresa en diciembre de este 2019, para que esta en febrero ya entregue el 20 % de las máquinas de modo a que durante cinco meses se realicen las capacitaciones a los futuros votantes.

Por último Ljubetic indicó que en la licitación evaluarán si las máquinas son efectivas en el conteo de votos y si son seguras para el sufragio secreto, y recién al último abrirán los sobres de las ofertas.