“Es fundamental que el tratamiento sea la administración adecuada de líquidos. Todos los comentarios y experiencias exitosas ya entran dentro del terreno de la anécdota. Es importante que los pacientes sepan que tienen que hidratarse e ingerir aproximadamente dos litros y medio, tres, en el caso de adultos y para un chico de 30 kg, aproximadamente un litro y medio”, explicó tajantemente en la 730 AM y remarcó que existen publicaciones sobre la administración de infusiones de hojas de mango podría ayudar a las plaquetas, pero no tuvieron repercusión en revistas científicas de importancia y no hay suficiente información para comprobar su eficacia.

Refirió que el tratamiento de los síntomas del dengue con corticoides no tuvo efecto positivo, por lo que sostienen el procedimiento actual y podría tener un efecto negativo, ya que es un cuadro virósico y la utilidad de estos medicamentos no está demostrada.

Por otro lado, se refirió a la acción de los diferentes mecanismos de protección contra el mosquito transmisor del dengue. Indicó que los repelentes, espirales, pastillas, citronela y sus derivados no son efectivos comparados con la limpieza y eliminación de criaderos. Resaltó que las pulseras antidengue no sirven porque solo protegen cuatro centímetros. “En general, todos tienen una acción intermedia y no son absolutos. Son útiles, pero no reemplazan a la eliminación de criaderos en las casas y alrededores porque el mosquito vuela cien metros y si vos no tenés criaderos y el vecino tiene agua estancada, igual hay peligro”, puntualizó.

El ministro de Salud, Julio Mazzoleni, informó que existen 1.800 casos confirmados y cerca de 10.000 sospechas. En lo que respecta a los fallecidos por la enfermedad, Mazzoleni manifestó que hay dos muertes confirmadas y catorce sospechosas.