Un joven de 33 años de la localidad de Yatytay, departamento de Itapúa, no quiso vacunarse contra el Covid-19 y terminó muriendo a causa de la enfermedad. Actualmente, la localidad volvió a cuarentena total debido a que en tan solo 10 días se reportaron 30 contagios.

El Dr. José Carlos Acosta, director de la VII Región Sanitaria -Itapúa, confirmó en diálogo con radio Monumental que el fallecido no quiso vacunarse contra el coronavirus cuando correspondía a su grupo etario. El mismo fue derivado hasta el Hospital Regional de Ciudad del Este a raíz de la gravedad.

Por otra parte, detalló que la otra persona fallecida corresponde a una mujer adulta, que solo recibió una dosis anticovid.

“Lastimosamente el joven no quería vacunarse cuando le correspondía y tenemos otra abuela de más de 70 años que recibió una dosis, pero no se aplicó la segunda. Estaba con un cuadro de gastroenteritis, postergó su segunda dosis y falleció acá en la sala de internados”, lamentó el director sanitario.

En ese contexto, el doctor detalló que hasta el momento la localidad de Yatytay registra dos decesos a causa del Covid -19, además de 10 pacientes que están internados, de los cuales 5 están en terapia intensiva.

En el caso de los familiares del joven fallecido, Acosta dijo que hay una mujer contagiada que acaba de dar a luz internada en estado delicado en el Hospital Materno de San Pablo, que tampoco recibió ninguna de las dos dosis.

“A comienzo y mediados de octubre manteníamos menos de cinco casos, incluso llegamos a tener solo dos casos activos, pero luego comenzó el repunte”, puntualizó.

Cabe mencionar que la referida localidad restringe eventos y otras actividades de aglomeraciones masivas por 14 días. No obstante, mantiene habilitados los sectores educativos, comerciales y otros.

La medida se debe a que en los últimos 10 días se registraron 30 contagios luego de más de tres meses sin casos positivos. De los 30 pacientes, 16 son no vacunados. De los 16, 8 son menores que no están alcanzados por el esquema de inmunización, y 6 son personas que no se vacunaron, pese a estar habilitadas.