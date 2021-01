El ciudadano Víctor Armando Acosta comentó al canal Gen que recibió el pedido de una pasajera en la zona de Quinta Compañía de Capiatá, pero al acudir al sitio subieron a bordo de su vehículo dos hombres, quienes le indicaron para ir a Itauguá.

Pese a este llamativo hecho, el hombre los llevó desde la Ruta 1 hasta un ramal hacia el Hospital de Itauguá y recién allí los pasajeros le encañonan y avisaron que se trataba de un asalto. “Me dijeron: seguí no hagas nada, sabemos que tenés familia y todos tus movimientos”, contó.

Refirió que antes de saber de las reales pretensiones de sus pasajeros, llegó a cruzarse con una patrullera de la Policía, por lo que de haber sabido de antemano, hubiera chocado su vehículo contra los agentes para frustrar el plan de los malvivientes.

“Yo me quedé muy shockeado, me llevaron hasta una zona muy despoblada. Yo ahora estoy recorriendo por la zona buscando las imágenes de las cámaras de seguridad. Estoy buscando pruebas para ir al seguro. Por suerte los vecinos me están proveyendo los videos”, puntualizó el denunciante.