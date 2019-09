La ministra de Trabajo, Carla Bacigalupo, afirmó que no hubo daño patrimonial, sino que solo fallas administrativas que se están subsanando. Alegó que muchas irregularidades ya fueron arrastradas del gobierno anterior.

La ministra Carla Bacigalupo manifestó a la radio 650 AM que no es oficial la información sobre su posible destitución del cargo y afirmó que sigue trabajando normalmente, pese a los cuestionamientos en su contra, especialmente al conocerse los resultados de las auditorías del Poder Ejecutivo y de la Contraloría.

"Nosotros habíamos solicitado dos auditorías, una de la administración anterior y otra de nuestra gestión. Las conclusiones establecen faltas administrativas que hoy ya están subsanadas”, aseveró.

Confirmó que sí utilizó los fondos del Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (Sinafocal) para el pago de alquileres y otros, en vez de dirigirlos a la capacitación. Sin embargo, justificó que no se trata de malversación, ya que por ley está habilitada y siempre se usó de esa manera el dinero.

“Los fondos de Sinafocal están establecidos por ley como contrapartida con un préstamos del BID, heredamos eso del Gobierno anterior con el PAI. No hay nada irregular, pero si alguien no está de acuerdo, se debe modificar la parte legal. Acá no se desviaron los fondos”, aseveró.

Sobre el informe de Contraloría acerca de los simuladores, dijo que esta institución menciona de que no hay daño patrimonial, sino que faltas administrativas. “Nos llamó la atención que todos los años anteriores ganaba la misma empresa y tenía un precio muy elevado, por eso solicitamos que se haga la auditoría”, dijo.

Por otra parte mencionó que el Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP) y el Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (Sinafocal) son dos sistemas que funcionan de la misma forma. “Existe una especie de rivalidad incluso entre ambas. Tendríamos que pensar en una ley que unifique ambas“, dijo.