En imágenes de circuito cerrado se observa como los delincuentes rápidamente en 20 segundos lograron abordar la camioneta de la marca Toyota modelo Turner color gris año 1998, estacionada al costado de la vivienda del propietario.

#Tempranísimo



Robo de vehículo en tiempo récord



En tan solo 20 segundos, delincuentes robaron una camioneta en el barrio Santa Lucía de Lambaré.



"Dejar en la calle es un peligro".



(0983) 765 - 375



@alvarorojaspy



https://t.co/0GJou16zAX

@Universo970py pic.twitter.com/sjfEz957wV — GEN (@SomosGENAhora) October 27, 2021

“Lastimosamente me robaron mi elemento de trabajo”, expresó Don Carlos en entrevista con GEN y Universo 970 AM, quien detalló que los malvivientes primero pasaron a bordo de un rodado de la marca Chevrolet, pegaron una vuelta a la manzana y luego se estacionaron a metros de su camioneta.

“Se bajó la persona que abrió mi vehículo en menos de cinco segundos, luego para arrancar tampoco tardó mucho. Se nota que son personas que están dedicadas al robo por la rapidez con la realizaron el hecho”, acotó.

El afectado dijo que 11 minutos después de lo sucedido se percató que ya no estaba su camioneta. “Siempre dejé estacionado al costado de mi casa, pero esta vez me tocó. Mi recomendación es no dejar en la calle porque es un peligro, ahora hay un auge de robo de vehículos”, lamentó.

Cualquier información con relación a la camioneta, pueden comunicarse al (0983) 765 - 375.