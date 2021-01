Lorena Riquelme relató a radio Monumental que a finales del 2019 prestó G. 3 millones de un usurero identificado como Rodolfo Escobar Valiente, quien le pidió una seña para retirar la suma de dinero. Como no tenía nada a su nombre, puso el título de su vehículo como una garantía ante la escribanía.

La deuda con los intereses sumó un total de G. 6.000.000, de los G. 3 millones que prestó la mujer. La cuota venció en enero del 2020, luego al mes siguiente a raíz de la pandemia, fue a confinamiento porque estaba embarazada.

“Cuando iba a cancelar la deuda en marzo, me presentaron un interés muy alto, llegaba a G. 12 millones, dinero que no tenía. Él quería el auto y fue con los oficiales para sacarme”, expresó.

Según precisó, Valiente -el prestamista- fue en compañía del policía Oscar Leiva hasta su lugar de trabajo. El uniformado le comentó que tenía una denuncia por apropiación en su contra.

“Querían sacarme a toda costa mi auto, el oficial me dijo que fue una orden verbal de la fiscala Ruth Benítez y llamó a la grúa para llevar. Pero el chofer del remolque no llevó el móvil porque no le presentaron una orden de incautación”, afirmó.

Luego de ese episodio, la afectada fue hasta la Fiscalía a fin de verificar si tenía alguna acusación. No obstante, la mujer presentó la denuncia en contra del oficial.

“Después que presenté mi denuncia, formularon ellos en mi contra por apropiación”, subrayó.

Sobre ese caso, el comisario José Portillo, jefe de la Comisaría 2da de Fernando de la Mora, confirmó que en dicha sede policial se realizó la denuncia contra Lorena Riquelme por apropiación.

“El denunciante presentó unos documentos de compra de dicho vehículo y le menciona al policía de guardia que su móvil estaba sobre la calle Pitiantuta. El oficial Leiva va y pregunta quién es el propietario”, expresó Portillo, señalando que recién en el sitio, el agente se enteró que Valiente es usurero.

Tras el hecho, Leiva comunicó lo sucedido a la fiscala de turno Ruth Benítez, quien le manifestó en forma verbal que incaute el vehículo, lo lleve hasta la sede policial y que al día siguiente se presenten tanto Rodolfo Valiente como Lorena Riquelme, según contó.

Consultado si un oficial puede proceder a la incautación con una orden verbal de un fiscal, el comisario indicó que no.

“Se labró en acta el procedimiento que se hizo y eso se elevó a la Fiscalía. Y si el oficial hizo mal, solicité el sumario correspondiente para deslindar responsabilidades”, puntualizó.