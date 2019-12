La concejal lambareña María Gloria Valenzuela indicó que no pueden adelantarse a los procesos, por lo que primero deben esperar la decisión del juzgado respecto al rumbo que tendrá el caso del intendente Armando Gómez, quien está privado de su libertad por orden fiscal.

“Hoy la municipalidad está acéfala, no tiene timón, esa es la verdad. Armando Gómez ya no iba más al municipio. Es algo fuera de lugar esto“, lamentó. “Estando él preso, se debe ver lo que pasará. Ni el contribuyente está viniendo a pagar sus tributos, está con desconfianza. Muchos esperan a ver lo que pasa. No veo una solución rápida a la situación”, agregó.

En entrevista con la radio 650 AM, la edil sostuvo que en el caso de que el jefe comunal no pueda ir más a la intendencia, la normativa municipal establece que debe asumir la conducción el presidente de la Junta.

Queda pendiente además que la Cámara de Diputados estudie el pedido de intervención del municipio, para eventualmente designar un interventor que vaya a arreglar el caos administrativo. La concejal Valenzuela instó a los legisladores a acelerar este tratamiento.