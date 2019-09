En la jornada de ayer, la ONG medioambiental Guyra Paraguay publicó un comunicado en el que señala que “un número significativo de puntos de calor y fuego activos” ha sido detectado en el transcurso de los últimos días.

Según datos recogidos por el sensor Visible Infrared Imaging Radiometer Suite (VIIRS), un total de 2.580 focos de incendio fueron contabilizados en la zona de la Región Oriental, sumándose a los otros miles que hoy día se encuentran presentes en el Chaco paraguayo.

“Los registros de fuego activo han alcanzado niveles críticos, en especial en lo que respecta a áreas del Bosque Atlántico del Alto Paraná, abarcando los departamentos de Canindeyú, San Pedro, Amambay y Concepción, entre otros”, refiere parte del texto.

ALARMANTE NIVEL DE INCENDIOS EN TODO EL PAÍS

El día de hoy se han registrado nuevamente, un número significativo de focos de calor y fuegos activos, esta vez en la región oriental del Paraguay, donde se registraron un total de 2.580 focos. pic.twitter.com/yn0jFzYuZB — Guyra Paraguay (@guyraparaguay) September 10, 2019

Dentro del territorio afectado por el fuego se encuentran varias áreas protegidas públicas, entre ellas los parques nacionales San Luis y Paso Bravo, donde grandes extensiones fueron consumidas por las llamas, según la organización Guyra Paraguay.

En el periodo comprendido entre el 3 y el 9 de septiembre, se detectaron un total de 4.592 focos de incendio en la Región Oriental, de acuerdo a los datos recogidos por el sensor VIIRS y registrados por la plataforma Fire Information for Resource Management System (FIRMS) de la NASA.

El comunicado resalta que, según antecedentes que datan del año 2007, la práctica de quema de bosques solamente incendiables bajo condiciones climáticas extremas era utilizada con el fin de habilitar tierras a campos agropecuarios. Este mismo patrón está siendo observado nuevamente en estos incendios forestales.







Los incendios en la Región Oriental al parecer están relacionados con una intención de cambio de uso de suelo (desmonte) debido a que se nota una sistematicidad en los mismos, según afirmó José Luis Cartes, director ejecutivo de Guyra Paraguay.

El mismo señaló que en ciertas áreas protegidas actualmente existen cultivos ilegales de marihuana donde también se utilizada el fuego como método de preparación del terreno, pudiendo tener directa incidencia en este tipo de fenómenos.

“Todos los años la gente incendio campos, bosques y todo lo que hay, pero las condiciones climáticas no favorecen a estos incendios y no pasan a mayor grado. Ahora, cuando suceden eventos climáticos extremos como los que tenemos ahora, esos incendios cobran relevancia y empiezan a invadir áreas boscosas y otras áreas que normalmente no se queman”, mencionó Cartes en entrevista con la 1080 AM.

Desde Guyra Paraguay abogan por el cumplimiento de la Ley 2524/04 “De Prohibición en la Región Oriental de las Actividades de Transformación y Conversión de Superficies con Cobertura de Bosques”, más conocida como “Ley de Deforestación Cero”, además de exigir a las autoridades que “puedan invertir todo el esfuerzo posible en el control de las actividades que puedan ser de alto riesgo”.